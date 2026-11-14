Часть ВПЛ жалуются на прекращение выплат без объяснений. В ПФУ рассказали, как узнать причину

В социальных сетях внутренне перемещенные лица все чаще жалуются, что пособие на проживание задерживается или вовсе прекращается, причем без каких-либо объяснений. Если деньги не поступили, в первую очередь нужно обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину. А если выплату прекратили, стоит проверить основания и, при необходимости, обжаловать решение.

Почему деньги могут не поступить

Пособие назначается в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Кабмина № 332 от 20 марта 2022 года. Получатели проходят проверку на соответствие критериям, в частности в отношении имущественного положения, дорогостоящих покупок и пребывания за границей. В настоящее время размер помощи составляет 2000 грн в месяц для взрослых и 3000 грн для детей и людей с инвалидностью.

Поэтому, если очередная выплата не поступила, необходимо выяснить, является ли это обычной задержкой или же по результатам проверки было принято решение о прекращении или непродлении помощи. На право на получение средств влияют следующие обстоятельства:

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покупка автомобиля, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет, с учетом установленных исключений;

приобретение недвижимости, земельных участков, ценных бумаг или иных активов на сумму свыше 100 тыс. грн, если сделка соответствует критериям правительства;

длительное пребывание за границей. Выплату пособия могут приостановить, если человек уехал более чем на 30 дней подряд или находился за пределами страны более 60 дней в общей сложности за полгода без уважительных причин.

В то же время сам факт покупки или выезда не всегда означает автоматическое прекращение выплат. При проверке необходимо учитывать конкретные обстоятельства и исключения.

Как выяснить причину

О отказе, прекращении или непродлении помощи получателю должны сообщить. Для этого используются электронные уведомления в Единой информационной системе социальной сферы, мобильная связь, почта и электронный адрес. Впрочем, если уведомление не поступило, это не означает, что выяснить ситуацию невозможно.

Если деньги не поступают более месяца, не стоит ждать следующего перечисления. Обратиться в Пенсионный фонд можно независимо от места регистрации несколькими способами:

через веб-портал электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью КЭП или «Дія.Підпису»;

по телефонам горячей линии 0 800 503 753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71;

в письменной форме, по почте или по электронной почте в сервисный центр;

лично в любом сервисном центре ПФУ.

В обращении укажите, когда именно прекратились выплаты, за какой период вы не получили деньги, и попросите проверить статус пособия.

Как обжаловать решение

Если выяснилось, что выплату пособия прекратили, необходимо потребовать официальный письменный ответ. В нём следует попросить разъяснить, принималось ли решение о прекращении или невозобновлении выплаты, когда именно и какова конкретная причина и правовое основание. Получив ответ, можно оценить, соответствует ли решение закону.

Если вы не согласны с выводами, предоставьте документы, опровергающие информацию, послужившую основанием. В зависимости от ситуации это могут быть документы о составе семьи, имущественном положении, фактическом месте проживания, сроках пребывания за границей или уважительных причинах длительного отсутствия. Отдельно проверьте правильность персональных и банковских данных, ведь ошибка в ИНН или IBAN тоже может заблокировать выплату. Если ошибку обнаружили, её нужно исправить через ПФУ.