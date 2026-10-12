Сейчас картофель стоит 14–16 грн, но скоро всё изменится. Какие продукты подорожают больше всего и почему

Лето и начало осени на продовольственном рынке прошли относительно спокойно, но зимой ситуация изменится. К весне 2027 года отдельные виды овощей и фруктов могут подорожать на 15–20 %, а некоторые культуры — даже до 30 %. Мясо, молочные продукты и яйца, по прогнозам, подорожают примерно на 10–12%. Такую оценку дал почетный президент ассоциации «Укрсадвинпром» Владимир Печко.

Продукты Прогноз роста цен к весне Отдельные овощи и фрукты 15–20 % Некоторые культуры до 30 % Мясо, молочные продукты, яйца 10–12 %

Почему дешевый урожай не спасает

Сезон 2026 года был неоднозначным. Помидоров собрали много, поэтому они значительно подешевели, а цены на большинство других продуктов оставались стабильными. Однако с наступлением холодов к затратам на выращивание добавляются расходы на хранение, поддержание температуры в хранилищах и транспортировку. В первую очередь это касается продукции, которую хранят долго, то есть картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты.

Чем дольше овощи хранятся в хранилищах, тем больше средств тратят производители и поставщики. Поэтому цены будут постепенно расти даже при неплохом урожае. А весной, как объясняет эксперт, к этому добавится ещё и дефицит. Запасы украинских овощехранилищ будут распроданы, и на рынок поступит более дорогая импортная продукция.

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Что будет с набором для борща

Больше всего стоит следить за овощами для борща, так как их покупают круглый год, и их цена зависит от того, какой урожай был заготовлен на хранение. Осенью они постепенно дорожают, ведь производители вынуждены оплачивать работу хранилищ, тогда как в сезон сбора урожая продукция поступает на рынок прямо с поля.

Отдельно Печко обратил внимание на картофель. Сейчас он стоит в среднем 14–16 грн за килограмм, и в ближайшее время цена, вероятно, останется умеренной, хотя зимой возможно постепенное подорожание. Урожай картофеля в этом году был слабее, чем урожай помидоров, поскольку на него повлияли засуха и неблагоприятная погода. Более существенных изменений стоит ожидать весной, когда отечественные запасы начнут заканчиваться и их частично заменит импорт. Конкретной весенней цены эксперт не прогнозирует, так как она будет зависеть от запасов, объемов импорта и общей ситуации на рынке.

Обстрелы и отключения света

Одна из главных причин подорожания заключается в последствиях российских атак на инфраструктуру. Удары по складам, логистическим центрам, овощехранилищам и супермаркетам уничтожают не только здания, но и уже выращенную и закупленную продукцию. По словам эксперта, торговые сети иногда перекладывают часть таких потерь на поставщиков и производителей, что в конечном итоге сказывается на себестоимости.

Еще один фактор связан с перебоями в электроснабжении. Многие овощи и фрукты требуют определенной температуры, и когда пропадает свет, предприятиям приходится включать генераторы. Топливо, обслуживание и ремонт техники удорожают хранение. Наиболее чувствительны к нарушению температурного режима ягоды, фрукты, молочная продукция и мясо.

Почему будут дорожать мясо, молоко и яйца

Животноводческим и птицеводческим хозяйствам требуется стабильное электроснабжение для вентиляции, обогрева, освещения, работы оборудования и хранения продукции. Особенно важен температурный режим при выращивании птицы и молодняка животных, поэтому любые перебои приводят к расходам на резервное электроснабжение.

В то же время зерновой рынок может частично сдерживать цены. Из-за проблем с экспортом и российских ударов по портам внутренние цены на отдельные зерновые культуры находятся под давлением. А поскольку зерно является основой кормов для животноводства и птицеводства, его относительно низкая стоимость может частично компенсировать другие расходы производителей.