Зараз картопля коштує 14–16 грн, але скоро все зміниться. Які продукти подорожчають найбільше і чому

Літо й початок осені на продовольчому ринку минули відносно спокійно, але взимку ситуація зміниться. До весни 2027 року окремі овочі та фрукти можуть подорожчати на 15–20%, а деякі культури навіть до 30%. М’ясо, молочні продукти та яйця, за прогнозом, додадуть у ціні приблизно 10–12%. Таку оцінку дав почесний президент асоціації «Укрсадвинпром» Володимир Печко.

Продукти Прогноз подорожчання до весни Окремі овочі та фрукти 15–20% Деякі культури до 30% М’ясо, молочна продукція, яйця 10–12%

Чому дешевий урожай не рятує

Сезон 2026 року був неоднозначним. Помідорів зібрали багато, тож вони суттєво подешевшали, а більшість інших продуктів тримали стабільну ціну. Проте з холодами до витрат на вирощування додаються витрати на зберігання, підтримання температури у сховищах і транспортування. Найбільше це стосується продукції, яку зберігають довго, тобто картоплі, цибулі, моркви, буряка та капусти.

Що довше овочі лежать у сховищах, то більше коштів витрачають виробники та постачальники. Тому ціни поступово зростатимуть навіть за непоганого врожаю. А навесні, як пояснює експерт, до цього додасться ще й дефіцит. Запаси українських овочесховищ розпродадуть, і на ринок прийде дорожча імпортна продукція.

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Що буде з борщовим набором

Найбільше варто стежити за овочами борщового набору, бо їх купують цілий рік, і їхня ціна залежить від того, скільки врожаю заклали на зберігання. Восени вони поступово дорожчають, адже виробники мусять оплачувати роботу сховищ, тоді як у сезон збирання продукція йде на ринок просто з поля.

Окремо Печко звернув увагу на картоплю. Зараз вона коштує в середньому 14–16 грн за кілограм, і найближчим часом ціна, ймовірно, лишатиметься помірною, хоча взимку можливе поступове подорожчання. Урожай картоплі цього року був слабшим, ніж помідорів, бо на нього вплинули посуха й несприятлива погода. Суттєвіших змін варто чекати навесні, коли вітчизняні запаси почнуть закінчуватися і їх частково замінить імпорт. Конкретної весняної ціни експерт не прогнозує, бо вона залежатиме від запасів, обсягів імпорту та загальної ситуації на ринку.

Обстріли та відключення світла

Одна з головних причин подорожчання полягає в наслідках російських атак на інфраструктуру. Удари по складах, логістичних центрах, овочесховищах і супермаркетах знищують не лише будівлі, а й уже вирощену та закуплену продукцію. За словами експерта, торговельні мережі іноді перекладають частину таких втрат на постачальників і виробників, що зрештою позначається на собівартості.

Ще один чинник пов’язаний із перебоями з електропостачанням. Багато овочів і фруктів потребують певної температури, і коли світло зникає, підприємствам доводиться вмикати генератори. Пальне, обслуговування й ремонт техніки здорожчують зберігання. Найчутливіші до порушення температурного режиму ягоди, фрукти, молочна продукція й м’ясо.

Чому дорожчатимуть м’ясо, молоко та яйця

Тваринницьким і птахівничим господарствам потрібна стабільна електрика для вентиляції, обігріву, освітлення, роботи обладнання та зберігання продукції. Особливо критичний температурний режим під час вирощування птиці та молодняку тварин, тож будь-які перебої обертаються витратами на резервне живлення.

Водночас частково стримувати ціни може зерновий ринок. Через проблеми з експортом і російські удари по портах внутрішні ціни на окремі зернові перебувають під тиском. А оскільки зерно є основою кормів для тваринництва та птахівництва, його відносно низька вартість може частково компенсувати інші витрати виробників.