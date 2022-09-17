Стало відомо, скільки всього громадян залишилось в Україні після початку війни

Стала відомою чисельність населення України сьогодні. Станом на 1 січня 2022 року в країні проживало 34,5 млн людей. Сюди не входять громадяни, що проживають на території ОРДЛО.





З початком повномасштабної війни, за кордон виїхали 12 млн громадян. Частина з них вже повернулася додому.

Саме такі дані були наведені у пояснювальній записці до законопроєкту про державний бюджет у 2023 році. Інформація взята із державної служби статистики.

Український народ у світі

Скільки українців проживає у світі? А в Україні? Сьогодні всього проживає 65 мільйонів українців, і лише половина з них в Україні. Найбільші діаспори у Росії (1,927 млн), Канаді (1,209 млн) та у США (1 млн). З початком повномасштабної війни ці цифри трохи змінились. Наприклад, лише у Польщі сьогодні проживає близько 2 млн біженців з України.

Агентство ООН у справах біженців підтвердило інформацію щодо кількості людей, які виїхали з України. Попри те, що війна триває, додому повернулося понад 5,3 мільйона українців.

У 2014 році в Україні проживало набагато більше людей. Тоді в останнє робили перепис населення. 8 років назад було зареєстровано 41,2 млн осіб. У 90-их українців жило 52 млн. Тобто від початку існування незалежної держави її населення зменшилось на 17,5 мільйонів осіб.

На території Донеччини проживало приблизно 5 млн людей – за даними перепису 2001 року. У 2014 році їх було у два рази менше. У Луганській області до 2014 року жило близько 2 млн людей. Сьогодні їх менше ніж 1 мільйон.

До подій 24 лютого в Україні планували провести перепис населення. Відомо, що проводити його повинні були фахівці з Apple. Війна порушила всі плани, також важко визначити скільки життів людей вона забрала та ще забере.