З 1 грудня українцям підвищать пенсії: хто та скільки отримає

З 1 грудня деяким пенсіонерам України збільшать суми пенсійних виплат. Це пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2027 грн до 2093 грн на місяць. Нові пенсії українці отримають також завдяки зростанню середньої зарплатні та встановленню нового показника мінімальної пенсії для осіб, що виконали вимоги за стажем.

Про черговий плановий перерахунок пенсій днями нагадали у Пенсійному фонді України. У відомстві зауважили, що зміни торкнуться перш за все громадян похилого віку, які отримують мінімальну та максимальну пенсії. Крім того виплати зростуть у шахтарів, учасників бойових дій, інвалідів війни тощо. Суми пенсій та інших виплат у стареньких, що належать до цих категорій збільшаться наступним чином:

мінімальна пенсія – до 2093 грн (на 66 грн);

максимальна пенсія – до 20930 грн (на 660 грн);

мінімальна пенсія для українців повним стажем у віці до 70 років – 2500 грн;

мінімальна пенсія для шахтарів – до 6279 грн (на 198 грн);

мінімальна пенсія по втраті годувальника для сімей військових – до 4186 грн (на 132 грн);

мінімальні щомісячні виплати для учасників бойових дій та інвалідів війни – до 429 грн (на 290,4 грн);

доплата ветеранам війни – до 33 грн (на 26,4 грн);

доплата жертвам переслідувань нацистів – до 33 грн (на 16,5 грн);

доплата донорам – до 258,9 грн (на 8,1 грн).

Нагадаємо, що наступний перерахунок пенсій українським пенсіонерам відбудеться лише у березні 2023 році. Це буде щорічна планова індексація пенсійних виплат, яка збільшить доходи стареньких у відповідності до підвищення середньої зарплатні в Україні за останні 3 роки.

На ці та інші витрати, призначені для представників вразливих категорій населення, Міністерство соціальної політики України у 2023-му отримає на 41 млрд грн більше, ніж у поточному році. Таке суттєве збільшення фінансування вже передбачено у державному бюджеті на 2023 рік.