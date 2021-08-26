Українці можуть залишитись без YouTube та Facebook: нове рішення РНБО

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації розіслала усім українським провайдерам оновлені вимоги щодо заборонених інтернет-ресурсів. Згідно із рішенням РНБО, до «чорного списку» потрапили декотрі сторінки соціальної мережі Facebook, YouTube та Twitter.





Особливо гравцям ринку інтернет-послуг наголосили на блокуванні сторінок у Facebook. Однак оператори в один голос стверджують, що виконати такі вимоги можливо лише за умови блокування усієї соціальної мережі.

«Виконати наказ регулятора можна лише шляхом закриття доступ до Facebook, Twitter та YouTube цілком. Висувати вимоги щодо блокування окремих сторінок можна самим соцмережам. Провайдери ж не можуть цього зробити з чисто технічної точки зору. У наших силах лише обмежити доступ користувачів до усього сайту», – зазначив Олександр Арутюнян, керівник інтернет-компанії «Павутина».

Своєю чергою власник оператора NetAssist Максим Тульєв пояснив, що заборона користування такими популярними не лише в Україні, а й в усьому світі, ресурсами викличе спротив клієнтів. Люди встановлюватимуть програми та додатки для обходу блокування. Таким чином системи блокування втратять будь-яку функціональність й стануть просто непотрібними.

«Якою буде реакція українських користувачів на бан Facebook чи YouTube? Місяць-два і всі звикнуть до нових правил, встановивши собі програми для безперешкодного доступу до улюблених ресурсів», – прокоментував ситуацію Тульєв.

Однак керівник компанії-провайдера все ж вважає, що деякі учасники ринку таки підуть назустріч державним органам та заблокують популярні сайти.

Наразі достеменно не відомо, чи зможуть українці й надалі дивитися безкоштовні фільми та ролики у YouTube, чи спілкуватися із друзями у популярній соцмережі Facebook. Уся надія на те, що РНБО та Нацкомісія знайдуть інші шляхи блокування небажаних для них сторінок, а провайдерам не доведеться позбавляти своїх абонентів доступу до улюблених ресурсів.