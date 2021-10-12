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Не бажаючих робити щеплення від COVID-2019 запропонувати вакцинувати у вісні

12.10.2021
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Covid-сертифікат

Тих, хто до сих пір не прищепився від ковід і не хоче цього робити, будуть прищеплювати уві сні. Це новий підхід для того, щоб вакцинувати населення.


Таку ініціативу хоче реалізувати Президент Філіппін Родріго Дутерте.

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Також, щоб побороти пандемію, президент закликав людей носити маски, дотримуватися дистанції і обов’язково вакцинуватися.

За словами Родріго Дутерте, багато хто до цих пір не хочуть вакцинуватися, тому було запропоновано робити щеплення, поки люди сплять.

На даний момент в Філіппінах вакцинацію пройшли понад 23 мільйонів чоловік, а всього в країні зробили майже 50 мільйонів доз різних вакцин від коронавіруса.

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12.10.2021
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