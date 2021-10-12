Не бажаючих робити щеплення від COVID-2019 запропонувати вакцинувати у вісні

Тих, хто до сих пір не прищепився від ковід і не хоче цього робити, будуть прищеплювати уві сні. Це новий підхід для того, щоб вакцинувати населення.





Таку ініціативу хоче реалізувати Президент Філіппін Родріго Дутерте.

Також, щоб побороти пандемію, президент закликав людей носити маски, дотримуватися дистанції і обов’язково вакцинуватися.

За словами Родріго Дутерте, багато хто до цих пір не хочуть вакцинуватися, тому було запропоновано робити щеплення, поки люди сплять.

На даний момент в Філіппінах вакцинацію пройшли понад 23 мільйонів чоловік, а всього в країні зробили майже 50 мільйонів доз різних вакцин від коронавіруса.