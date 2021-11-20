Українським заробітчанам змінили правила перебування в Європі

Зараз в Польщі знаходиться приблизно 1,5 млн. українців. І зовсім недавно для «заробітчан» спростили легалізацію перебування. Польським сеймом була прийнята нова поправка до закону про іноземців. Тепер отримати посвідку на тимчасове перебування буде набагато легше.





Таке рішення обумовлене швидким економічним зростанням країни внаслідок великого припливу дешевої робочої сили. Оскільки Польща потребує більшої кількості різноробочих, була прийнята нова поправка.

Що тепер змінитися для українців

Новий законопроєкт суттєво спростив процедуру отримання посвідки на тимчасове перебування в країні на період до 3 років. У польських роботодавців тепер є 7 днів на те, щоб оповістити про те, що прийняли на роботу іноземців. Тому працевлаштування буде проходити легше і спокійніше.

Зараз очікується, коли законопроєкт розгляне сенат, і далі справа за малим — його прийняття. Однак це вже “умовності”. Також в Польщі вирішили спростити деякі бюрократичні моменти для іноземних працівників через відтік людей в сусідні країни: Чехію, Німеччину і Словаччину. Таким чином уряд планує знову привернути до себе працівників.

Чому українці вподобали Польщу

Польща з 2004 року є членом Євросоюзу. І в цьому дуже багато плюсів. По-перше, в цю країну легко потрапити, а потім подорожувати по всьому Євросоюзу. По-друге, вона межує з Україною. По-третє, не потрібно вивчати іноземну мову. По-четверте, тут легко заробляти від 46 тисяч гривень. У той час, коли мінімальна зарплата в Україні майже в 8 разів менше і дорівнює 6000 грн.

Поки Польщі не вистачає вільних рук, українські заробітчани будуть бажаними гостями в цій державі. Співпраця вигідна і для українців, і для поляків. Тому багато хто зрадів, дізнавшись, що тепер потрапити в європейську країну стало ще простіше.