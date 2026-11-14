«Одіссея» Нолана з’явиться в «Київстар ТБ» 18 листопада. Фільм, який вперше повністю зняли на плівкові камери IMAX

Пригодницька стрічка Крістофера Нолана «Одіссея», екранізація однойменної поеми Гомера, 18 листопада з’явиться в каталозі «Київстар ТБ». В українських кінотеатрах фільм виходив 16 липня, а тепер його можна буде подивитися вдома. Тривалість картини становить 2 години 52 хвилини.

Головного героя, який після Троянської війни проходить довгий і небезпечний шлях додому, зіграв Метт Деймон. На Ітаці Одіссея чекають дружина Пенелопа й син Телемах, але дорога до них перетворюється на низку пригод. Він зустрічає циклопа Поліфема, сирен і чарівницю Цирцею, а боги посилають йому нові випробування. Для сцен падіння Трої автори звертались не лише до Гомера, а й до «Енеїди» Вергілія та трагедії Есхіла «Агамемнон».

Крім Деймона, у фільмі знялися Том Голланд, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея, Люпіта Ніонґо, Саманта Мортон і Шарліз Терон. За візуальний стиль відповідав оператор Хойте ван Хойтема, а за монтаж Дженніфер Лейм. Обоє здобули «Оскар» за «Оппенгеймера».

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Особливу увагу творці приділили техніці. «Одіссею» від першого до останнього кадру зняли на плівкові камери IMAX, це перший повнометражний фільм, створений у такий спосіб. Для зйомок камери доопрацювали й помістили у звукоізоляційний корпус, завдяки чому діалоги записували просто на майданчику.

Зйомки проходили в Греції, Італії, Марокко, Ісландії та Шотландії. Античну Трою відтворили у великих декораціях із понад 60 споруд, які могли вмістити близько 2000 статистів. Збудували й кілька троянських коней заввишки майже 11 метрів, а ще пошили 5300 костюмів на основі досліджень одягу й обладунків бронзової доби. Над візуальними ефектами працював Білл Ірвін, який раніше створював роботів TARS і CASE для «Інтерстеллара». Музику написав Людвіг Йоранссон, який поєднав сучасне звучання з давніми інструментами, зокрема лірою та авлосом, і використав 35 різних гонгів.

Варто зауважити, що частина враження від «Одіссеї» тримається саме на масштабі великого екрана й формату IMAX, тож вдома найкраще дивитися її на великому телевізорі з якісним звуком.