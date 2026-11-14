«Одиссея» Нолана выйдет на канале «Киевстар ТВ» 18 ноября. Фильм, который впервые был полностью снят на плёночные камеры IMAX

Приключенческий фильм Кристофера Нолана «Одиссея», экранизация одноименной поэмы Гомера, 18 ноября появится в каталоге «Киевстар ТВ». В украинских кинотеатрах фильм вышел 16 июля, а теперь его можно будет посмотреть дома. Продолжительность картины составляет 2 часа 52 минуты.

Главного героя, который после Троянской войны проходит долгий и опасный путь домой, сыграл Мэтт Деймон. На Итаке Одиссея ждут жена Пенелопа и сын Телемах, но путь к ним превращается в череду приключений. Он встречает циклопа Полифема, сирен и волшебницу Цирцею, а боги посылают ему новые испытания. Для сцен падения Трои авторы обращались не только к Гомеру, но и к «Энеиде» Вергилия и трагедии Эсхила «Агамемнон».

Помимо Деймона, в фильме снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Люпита Нионго, Саманта Мортон и Шарлиз Терон. За визуальный стиль отвечал оператор Хойте ван Хойтема, а за монтаж — Дженнифер Лейм. Оба получили «Оскар» за фильм «Оппенгеймер».

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Особое внимание создатели уделили технической стороне. «Одиссею» с первого по последний кадр сняли на пленочные камеры IMAX — это первый полнометражный фильм, снятый таким образом. Для съёмок камеры доработали и поместили в звукоизолирующий корпус, благодаря чему диалоги записывали прямо на съёмочной площадке.

Съемки проходили в Греции, Италии, Марокко, Исландии и Шотландии. Античную Трою воссоздали в масштабных декорациях, состоящих из более чем 60 сооружений, которые могли вместить около 2000 статистов. Также были построены несколько троянских коней высотой почти 11 метров, а ещё сшито 5300 костюмов на основе исследований одежды и доспехов бронзового века. Над визуальными эффектами работал Билл Ирвин, который ранее создавал роботов TARS и CASE для «Интерстеллара». Музыку написал Людвиг Йоранссон, который соединил современное звучание с древними инструментами, в частности лирой и авлосом, и использовал 35 различных гонгов.

Стоит отметить, что часть впечатления от «Одиссеи» обусловлена именно масштабом большого экрана и форматом IMAX, поэтому дома её лучше всего смотреть на большом телевизоре с качественным звуком.