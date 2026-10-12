Осталось несколько дней. «Киевстар» отменяет три популярных тарифа уже на этой неделе

«Киевстар» готовит обновление тарифов на домашний интернет, которое вступит в силу 15 октября. Речь идет о трех тарифных планах: «Базовый», «Оптимальный» и «Комфортный». С этой даты оператор предложит их обновленные версии, но подробностей, в частности о новых ценах и скоростях, пока не раскрывает. На сайте компании обещают обнародовать детали именно 15 октября.

Главное, что следует знать действующим абонентам, — это то, что их не будут принудительно переводить на новые условия. Тарифы прежней линейки будут закрыты для подключения, поэтому новые клиенты уже не смогут их выбрать. Те же, кто ими пользуется, и дальше будут получать услуги на привычных условиях. Меняется только название, и старые тарифные планы станут «Базовым 2026», «Оптимальным 2026» и «Комфортным 2026».

Такие заголовки, как «“Киевстар” принудительно повышает тарифы», в данном случае не совсем точны. Станут ли обновленные тарифы дороже, станет известно только после публикации условий. Впрочем, учитывая общую тенденцию, подорожание вполне вероятно.

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Напомним, что 8 октября «Киевстар» уже повысил цены на ряд мобильных тарифов. В компании объяснили это ростом затрат на обслуживание и восстановление сети. Тогда же компания напомнила, что абоненты не обязаны соглашаться с новой ценой. Если она не устраивает, можно самостоятельно перейти на любой другой доступный тариф или досрочно расторгнуть договор.

Тем, кто планирует подключить домашний интернет от «Киевстара» в ближайшие дни, стоит учесть, что до 15 октября еще можно успеть оформить тарифы из текущей линейки на привычных условиях.