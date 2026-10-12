Залишилося кілька днів. «Київстар» закриває три популярні тарифи вже цього тижня

«Київстар» готує оновлення тарифів домашнього інтернету, яке набуде чинності 15 жовтня. Йдеться про три плани, а саме Базовий, Оптимальний та Комфортний. З цієї дати оператор запропонує їхні оновлені версії, але подробиць, зокрема нових цін і швидкостей, поки не розкриває. На сайті компанії обіцяють оприлюднити деталі саме 15 жовтня.

Головне, що варто знати чинним абонентам, полягає в тому, що примусово переводити їх на нові умови не будуть. Тарифи попередньої лінійки закриють для підключення, тож нові клієнти їх уже не зможуть обрати. Ті ж, хто ними користується, і далі отримуватимуть послуги на звичних умовах. Змінюється лише назва, і старі плани стануть «Базовим 2026», «Оптимальним 2026» та «Комфортним 2026».

Такі заголовки, як «“Київстар” примусово підвищує тарифи», тут не зовсім точні. Те, чи стануть оновлені тарифи дорожчими, стане відомо лише після публікації умов. Утім, з огляду на загальну тенденцію, здорожчання цілком імовірне.

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Нагадаємо, що 8 жовтня «Київстар» уже підвищив ціни на низку мобільних тарифів. В операторі пояснили це зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Тоді ж компанія нагадала, що абоненти не зобов’язані погоджуватися з новою ціною. Якщо вона не влаштовує, можна самостійно перейти на будь-який інший доступний тариф або достроково розірвати договір.

Тим, хто планує підключати домашній інтернет «Київстару» найближчими днями, варто врахувати, що до 15 жовтня ще можна встигнути оформити тарифи нинішньої лінійки на відомих умовах.