Науковці розповіли, як би жилося на Землі, якби вона мала форму кубу

Саме таке запитання поставив нам нещодавно один із читачів у Fb. Щоб відповісти на нього, спочатку потрібно розібратися, чому все у Всесвіті має сферичну форму або близьку до неї.





Чому всі планети мають сферичну форму?

Відповідь це питання у самому процесі утворення планети. Після формування Сонця навколо нього залишилося безліч уламків, пилу, газу, льоду та інших будівельних матеріалів для утворення планет. Згодом через гравітацію вся ця речовина почала накопичуватися і злипатися. Згустки ставали дедалі більше, перетворюючись на планети. При зіткненнях згустків виділялася величезна кількість енергії, і в результаті планети, що знову утворилися, виявилися гарячими і розплавленими.

Сила тяжіння намагалася кожен атом притягнути якомога ближче до центру планети, а єдиний спосіб наблизити відразу всі атоми максимально близько до центру тяжіння планети – це сформувати кулю, що власне з планетами і відбувається.

Планети Сонячної системи та деякі їх супутники.

Однак такий процес не спрацює з набагато меншими тілами, наприклад, такими як астероїди. В даному випадку гравітаційне поле астероїда дуже слабке, щоб подолати його механічну міцність. Тому малі тіла не є сферичними, а зберігають таку неправильну форму.

Що станеться, якщо Земля стане кубом?

Звичайно, з описаних вище причин, планета не може набути форми куба, але давайте просто теоретично припустимо, що Земля набула форми правильного куба. При цьому поверхня Землі буде розділена на шість граней і здійснити навколосвітню подорож на такій планеті буде не так просто.

На кубічній Землі сила тяжіння буде найбільшою в центрі кожної з її граней і тільки в центрах граней вона буде спрямована вертикально донизу. Тому чим далі людина віддалятиметься від центру грані, тим менша сила тяжіння діятиме на неї, але спрямована вона буде вже не чітко їй під ноги, а трохи убік через що здаватиметься, що вона піднімається на високу гору і чим далі від центру грані, тим паче крутим здаватиметься “підйом”.

Сам ландшафт уздовж країв грані був би скелястим і сухим, оскільки вся вода збиралася б в центрі кожної грані. Також атмосфера вздовж країв та в кутах Землі була б надто розріджена та непридатна для життя. На кожній із граней Землі в центрі був би великий океан, навколо якого була б тоненька область придатна для життя, далі від центру грані були б гори з розрідженою атмосферою.

Клімат такої Землі залежав би вже від того, як вона обертається навколо своєї осі та як куб орієнтований щодо Сонця.