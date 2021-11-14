Стало відомо, які смартфони першими отримають MIUI 12.5 Enhanced та чим MediaTek поступається Snapdragon

В Xiaomi офіційно додали кілька моделей, які можуть розраховувати на отримання актуальної версії MIUI у завершальній, третій «хвилі». Набагато важливіше, що стали відомі дати, коли власникам смартфонів варто очікувати на стабільну, глобальну прошивку на свої гаджети.





Але почнемо ми з дуже цікавої заяви від одного з керівників Xiaomi, який офіційно підтвердив факт того, що смартфони під управлінням процесорів від MediaTek, отримують і отримуватимуть оновлення набагато пізніше «побратимів» на Snapdragon.

За словами Лі Міна (виконавчий директор Xiaomi), незважаючи на те, що Google відправляє нові версії системи Android всім виробникам чіпів одночасно (для того, щоб вони могли зробити налаштування), компанії MediaTek потрібно більше часу на адаптацію.

І справа не в архітектурних особливостях процесорів, складності коду або ще чомусь. Все до банального просто. Лі Мін заявляє, що у Qualcomm просто більше співробітників, тому вони мають можливість випускати оновлення на більшість смартфонів одночасно.

У разі переходу смартфонів «Xiaomi» на нову версію Android, власникам смартфонів з процесорами Dimensity або Helio доведеться запастися терпінням, а якщо говорити про малозначні оновлення (наприклад MIUI), то через високу завантаженість, терміни отримання оновлення можуть бути зрушені на півроку і більше.

Натомість (за словами керівника) користувачі отримують кращу оптимізацію системи та меншу кількість помилок, з чим ми наприклад категорично не згодні, тому що виходячи з нашої практики, смартфони з MTK ніколи не славилися гарною роботою того самого планувальника, який нерідко задіює “важкі ядра” у простих задачах.

Однак повернемося до третьої хвилі MIUI 12.5 Enhanced, адже тепер можна офіційно привітати власників Redmi 9, Redmi Note 8 Pro та Xiaomi Mi 9T, оскільки їх смартфони включені до списку на отримання так званої стабільної бета.

Список всіх смартфонів, які в даний момент проходять тестування, виглядає так:

Якщо подивитися на моделі, які очікують китайські версії MIUI 12.5, стає зрозуміло, що швидше за все перераховані вище “старички” були включені туди в останню чергу, поряд з новинками, що тільки що вийшли.

Отже, розробники впевнені в тому, що розширення пам’яті, оновлений планувальник та інші переваги MIUI 12.5 Enhanced, підуть на користь навіть таким телефонам як Redmi Note 8 Pro.

Фактично тестування було розпочато у п’ятницю (12 листопада), але на практиці з понеділка перші бета прошивки почнуть “прилітати” на смартфони, а у разі відсутності критичних помилок стабільні версії вийдуть вже 6 грудня.