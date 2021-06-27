Як налаштувати та користуватися компасом в смартфоні: для чого потрібен?

Компас в смартфоні – зручна функція, доступна багатьом користувачам. Що потрібно знати для правильного використання “мобільного” компаса?





Як працює компас в телефоні?

Багато користувачів зіштовхувалися з численними додатками в Google Play під назвою “Компас”. Потрібно розуміти, що компас працює далеко не на всіх смартфонах, а тільки на тих, де є геомагнітний датчик. Ця мініатюрна деталь дозволяє вловлювати електромагнітне випромінювання. Далі отримані дані відправляються в додаток компаса або в програми-навігатори (наприклад, Google Maps).

Компас в телефоні дозволяє орієнтуватися в місті: користувач буде знати, в який бік потрібно рухатися, щоб дістатися до мети. Також користь мобільний компас принесе під час прогулянок в лісах і на природі.

Як дізнатися, чи є на телефоні компас?

Робота компаса здійснюється за рахунок наявності геомагнітного датчика. Саме за цим фактом і варто судити, чи є на смартфоні компас. Перевірити, чи передбачив виробник відповідний датчик в телефоні, можна різними способами. Найпростіший – відкрити технічні характеристики телефону. Список датчиків може бути перерахований і в інструкції по експлуатації до пристрою. Шукати необхідно датчик під назвою “геомагнітний датчик” або “магнітометр”.

Якщо в технічних характеристиках потрібний датчик не вказано, перевірити його наявність можна за допомогою програми CPU X:

У розділі “Пристрій” вибрати пункт “Датчики”. Натиснути на рядок “Магнітне поле”. Якщо геомагнітний датчик встановлений, тут будуть відображені всі його подробиці, включаючи споживану потужність і мінімальну затримку.

У цьому ж додатку користувач може дізнатися про наявність датчика іншим способом. Для цього в розділі «Пристрій» потрібно вибрати пункт «Інструменти». Якщо в списку є рядок «Компас», то геометричний датчик вбудований.

Як налаштувати компас на телефоні?

Іноді компас працює, але не зовсім коректно: відображає невірну сторону світла, або стрілка крутиться, коли телефон залишається нерухомим. Щоб це виправити, потрібно відкалібрувати компас на телефоні.

Щоб налаштувати компас вручну, користувачеві необхідно виконати кілька нескладних маніпуляцій:

Кілька разів повернути телефон в різні боки. Перекласти пристрій з вертикального положення в горизонтальне, а потім назад. Нахилити телефон вліво, а потім вправо. Провести телефоном в повітрі, змалювавши кілька разів уявну цифру “8”.

Якщо ручне калібрування не допомогла, можна завантажити сторонній додаток, наприклад, Smart Compass. Далі необхідно:

Відкрити програму. Змахнути пальцем зліва направо, щоб відкрити додаткове меню. Вибрати пункт “Калібрування”. Слідувати інструкціям програми або подивитися детальний навчальний ролик.

Як використовувати компас на смартфоні?

Використовувати компас на телефоні можна за допомогою як вбудованих програм, так і сторонніх. Вбудовані додатки зазвичай називаються просто “Компас”, а знайти їх можна в меню додатків.

Якщо вбудованого додатка немає, або він не влаштовує власника, можна скористатися будь-якою сторонньою програмою з Google Play. Ніяких налаштувань не потрібно, оскільки датчик моментально стає активним.