Як налаштувати та користуватися компасом в смартфоні: для чого потрібен?
Компас в смартфоні – зручна функція, доступна багатьом користувачам. Що потрібно знати для правильного використання “мобільного” компаса?
Як працює компас в телефоні?
Багато користувачів зіштовхувалися з численними додатками в Google Play під назвою “Компас”. Потрібно розуміти, що компас працює далеко не на всіх смартфонах, а тільки на тих, де є геомагнітний датчик. Ця мініатюрна деталь дозволяє вловлювати електромагнітне випромінювання. Далі отримані дані відправляються в додаток компаса або в програми-навігатори (наприклад, Google Maps).
Компас в телефоні дозволяє орієнтуватися в місті: користувач буде знати, в який бік потрібно рухатися, щоб дістатися до мети. Також користь мобільний компас принесе під час прогулянок в лісах і на природі.
Як дізнатися, чи є на телефоні компас?
Робота компаса здійснюється за рахунок наявності геомагнітного датчика. Саме за цим фактом і варто судити, чи є на смартфоні компас. Перевірити, чи передбачив виробник відповідний датчик в телефоні, можна різними способами. Найпростіший – відкрити технічні характеристики телефону. Список датчиків може бути перерахований і в інструкції по експлуатації до пристрою. Шукати необхідно датчик під назвою “геомагнітний датчик” або “магнітометр”.
Якщо в технічних характеристиках потрібний датчик не вказано, перевірити його наявність можна за допомогою програми CPU X:
- У розділі “Пристрій” вибрати пункт “Датчики”.
- Натиснути на рядок “Магнітне поле”.
- Якщо геомагнітний датчик встановлений, тут будуть відображені всі його подробиці, включаючи споживану потужність і мінімальну затримку.
У цьому ж додатку користувач може дізнатися про наявність датчика іншим способом. Для цього в розділі «Пристрій» потрібно вибрати пункт «Інструменти». Якщо в списку є рядок «Компас», то геометричний датчик вбудований.
Як налаштувати компас на телефоні?
Іноді компас працює, але не зовсім коректно: відображає невірну сторону світла, або стрілка крутиться, коли телефон залишається нерухомим. Щоб це виправити, потрібно відкалібрувати компас на телефоні.
Щоб налаштувати компас вручну, користувачеві необхідно виконати кілька нескладних маніпуляцій:
- Кілька разів повернути телефон в різні боки.
- Перекласти пристрій з вертикального положення в горизонтальне, а потім назад.
- Нахилити телефон вліво, а потім вправо.
- Провести телефоном в повітрі, змалювавши кілька разів уявну цифру “8”.
Якщо ручне калібрування не допомогла, можна завантажити сторонній додаток, наприклад, Smart Compass. Далі необхідно:
- Відкрити програму.
- Змахнути пальцем зліва направо, щоб відкрити додаткове меню.
- Вибрати пункт “Калібрування”.
- Слідувати інструкціям програми або подивитися детальний навчальний ролик.
Як використовувати компас на смартфоні?
Використовувати компас на телефоні можна за допомогою як вбудованих програм, так і сторонніх. Вбудовані додатки зазвичай називаються просто “Компас”, а знайти їх можна в меню додатків.
Якщо вбудованого додатка немає, або він не влаштовує власника, можна скористатися будь-якою сторонньою програмою з Google Play. Ніяких налаштувань не потрібно, оскільки датчик моментально стає активним.
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