Науковці розповіли, що всередині зірок може ховатися дивне позаземне життя

Абсолютно всі програми пошуку позаземного життя зосереджені на вивченні екзопланет, які за багатьма параметрами схожі або колись у далекому минулому були схожі на Землю.





Однак фізики Луїс Анчордокі та Юджин Чуднівський з Міського університету Нью-Йорка вважають цей підхід ірраціональним, що позбавляє нас цілісної картини світоустрою. Життя, на їхню думку, може мати зовсім химерні форми і бути присутнім, навіть, наприклад, у надрах зірок.

Дивна поведінка подвійної зіркової системи HD 139139 / © NASA

Автори дослідження не стверджують, що всередині зірок ховаються високорозвинені інопланетні цивілізації, але вони не виключають ймовірності, що там може жити “щось”, що залишає після себе потомство до того, як воно буде знищене жаром і тиском.

Безперечно, дослідження здебільшого спекулятивне, але воно розширює сферу пошуку позаземного життя. Якщо ми дійсно бажаємо знайти “братів по розуму”, то ми повинні розглядати різні варіанти і допускати неможливе, що не вкладається в голові.

Дивне позаземне життя

Згідно з гіпотезою Анчордоки і Чуднівського, життя в надрах зірок може ґрунтуватися не на ДНК, як життя на Землі, а, наприклад, на монопольних частинках – елементарних частинках з одним магнітним полюсом, які здатні досить швидко формувати масивні структури та самовідтворюватися.

Це цілком може забезпечити щось на зразок генетичних мутацій без участі ДНК, які присвоюватимуть потомству нові риси, можливо, навіть до появи інтелекту.

© sciencealert.com

“Тривалість життя гіпотетичних істот, що мешкають у надрах зірок, буде схоже на швидкоплинну іскру в пітьмі, – пишуть автори дослідження. – Але важливо, щоб іскра встигла створити більше нових іскор до свого згасання”.

Автори дослідження вважають, що гіпотетичних постійних мешканців надр зірок варто шукати всередині тих світил, які остигають і тьмяніють анормально швидко. Дивна поведінка зірки може пояснюватися незгасною активністю химерного життя, що “живиться” термоядерною енергією, що її оточує.

“Всесвіт може бути насичений життям, яке настільки відрізняється від життя на Землі, що ми навіть не в силах ідентифікувати його існування”, – додали вчені.