Тварини інтелект яких схожий на людський

Питання ” хто не ми? ” Довго хвилює уми вчених. Але як справедливо оцінити інтелект різних видів? Індекс енцефалізації на сьогодні єдиний, нехай і не досконалий метод оцінки.





Коефіцієнт енцефалізації (індекс енцефалізації; EQ) – міра відносного розміру мозку, що визначається як відношення фактичної маси мозку до середньої прогнозованої маси мозку для ссавця даного розміру.

Щоб розстановка сил було зрозуміліше, за орієнтир візьмемо Людину розумну, чий EQ дорівнює 8.07.

Серед наземних ссавців, зрозуміло, лідирують примати:

Найвищий коефіцієнт EQ у білолобого капуцину – 4.8, звичайний капуцин отримав оцінку 3.4. А ось шимпанзе та горили мають індекси відповідно по 2.3 та 1.8.

Цікаві факти:

Більшість людиноподібних мавп здатні до абстрактного мислення, а також здатні комбінувати знайомі слова, створюючи нові поняття.

Мовний апарат у приматів не розвинений, але за допомогою мови жестів вони можуть використовувати сотні слів.

Відмінною особливістю шимпанзе є наявність почуття гумору.

Серед інших ссавців лідирує лисиця звичайна з EQ-1.89.

Індекс EQ собак лише 1.2.

Не можна виключати випадок, що наступний виток еволюції відбудеться в океані. Тим більше, є всі передумови – китоподібні за коефіцієнтом EQ обійшли навіть приматів: перше місце – дельфін афаліну – 5.3.

Цікаві факти:

У дельфінів є своя мова. Щоправда, розшифрувати її поки що не вдалося, але однозначно, у них прийнято давати один одному унікальні імена.

Дельфіни здатні впізнавати себе у дзеркалі.

На тренуваннях у дельфінарії вони асоціюють свої плавники з руками-ногами тренерів, що допомагає синхронізації рухів.

Дельфіни використовують і психоактивні речовини. Як їх виступає риба-фугу. Факт значний, враховуючи, що деякі еволюціоністи вважають, що людський стрімкий розвиток був запущений чарівними грибами.

Найбільш недооціненими у плані інтелекту є птахи. А саме воронові та папугоподібні. Справа в тому, що оцінювати пташиний мозок зі звичних позицій докорінно неправильно, тому що їх мозок за структурою значно відрізняється від ссавців. Наприклад, у мозку птахів немає шестишарової нової кори. Мозок у пернатих дуже компактний, але розмір із лишком компенсує висока щільність нейронів.

Порівнюючи різні види птахів вчені з’ясували, що високий рівень розвитку їх когнітивних здібностей зумовлений саме високим рівнем організації їхнього мозку.

EQ розраховується тільки для ссавців, але вважається, що за розвитком інтелекту ворони близькі до приматів:

Цікаві факти:

Ворони та папуги здатні формувати та використовувати абстрактні поняття — число, подібність/відмінність предметів. Також у них є я-концепція, тобто вони впізнають себе в дзеркалі.

Багато птахів здатні до використання знарядь – наприклад, за допомогою паличок або травинок добувати личинок і чухати себе у важкодоступних місцях. Понад те, вони можуть трансформувати знаряддя під завдання.

Ну і звичайно, завдяки здатності до мов, як потенційні співрозмовники птахи — поза конкуренцією.

Як варіант, можна розглянути розвиток колективного розуму — наприклад — високоорганізовані термітники, мурашині чи щурячі спільноти. Але це тема для окремої статті. Тож кандидатів на наше місце еволюція підготувала цілком достатньо. Як то кажуть – “святе місце порожнім не буває”.