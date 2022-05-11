Українці зможуть дивитись Євробачення прямо в Дії

У розділі “Дія.TV” з’явився телеканал UA: Культура. Користувачам будуть доступні всі програми каналу через смартфон.





Цього року перегляд Євробачення буде доступним у додатку “Дія”. Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Ми додали громадський телеканал UA: КУЛЬТУРА у розділі “Дія.TV”, сьогодні розпочнеться перший півфінал пісенного конкурсу о 22:00. Другий півфінал відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня” , – пише Федоров. Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну, з піснею “Stefania” виступатиме під номером 6.