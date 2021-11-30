Омікрон: чим небезпечний новий штам коронавірусу і які його симптоми

На кінець 2021 року у світі існує кілька тисяч штамів вірусу SARS-CoV-2. Спочатку в Ухані, де виникла «корона» найчастіше зустрічалися підтипи, марковані літерою L (у 70% випадків) та S ( у 30%). Різниця між ними була в агресивності: S часто проходив без тяжких наслідків .





А потім помчало. В організмі людей « вихідний» вірус мутує, тобто по суті розвивається по-різному у кожної людини, найстійкіші мутації поширюються, і в результаті як гриби після дощу по всьому світу виникають нові штами ковіду. Найвідомішим була індійська «Дельта», але, схоже, незабаром на нас чекає ще більш небезпечний виток епідемії.

Новий штам: омікрон

11 листопада в Південній Африці вчені виявили черговий штам коронавірусу, який назвали « Омікрон ». Перші випадки зараження людини сталися лише 24 листопада, але через нього вже б’ють на сполох. За доповіддю ВООЗ, зараження вже є в ЄС (Бельгія, Великобританія, Німеччина, Італія, Чехія ), Гонконгу та Ізраїлі. Можливо, що носії є і в Україні через туристів, які побували в Єгипті.

Марія Он Керкхове, головний епідеміолог ВООЗ, вважає, що цей штам виник в результаті тривалої мутації в організмі людини, яка повністю не долікувалася від коронавіруса. Симптоми захворювання на «омікрон» типові: загальна втома, підвищена температура і пульс, кашель, чхання. А ось втрати нюху та смаку немає.

Головна небезпека «омікрону» — швидке поширення світом через те, що ним активно хворіють люди, які вже перенесли ковід, або пройшли повну вакцинацію. Серед тих, хто заразився багато молодих людей віком 20-30 років. Вчені рапортують, що всі вивчені раніше штами під час пандемії поширювалися повільніше, і мали менше внутрішніх мутацій. “Омікрон” містить 32 мутації в спайковому білку, що робить його більш стійким до існуючих вакцин.