Каву на сніданок пити не можна. Лікар розповів, чому це шкідлива звичка

Мільйони людей не уявляють свій ранок без чашечки ароматної кави – це одна з найпоширеніших в світі звичок, але на думку лікарів, починати день варто все ж з інших напоїв і страв.





Ірина Лизун – лікар-дієтолог, пояснює, що кава стимулює секрецію травних залоз і запускає процес вироблення соляної кислоти. У нормальній ситуації кислота допомагає переварюванню їжі, але якщо вживати каву на голодний шлунок, то це може привести до печії і різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту. Тому каву варто пити виключно разом з їжею або після неї.

Юлія Чехоніна – так само дієтолог і кандидат медичних наук, дотримується думки, що кава має приховану психологічну шкоду – часто люди починають вважати, що одна чашка і бутерброд вранці і є повноцінний сніданок. Заміна збалансованої їжі кавою практично неминуче призведе з часом до гастриту і інших неприємностей.

Дійсно, за допомогою кави на деякий час можна збити апетит, що в багатьох випадках корисніше, ніж вживання снеків або чогось мучного, але як тільки тяга до кави порушує звичний хід дня, що складається з сніданку-ланчу-обіду-вечері – вас чекають проблеми. Будь-який прийом їжі повинен бути збалансованим і включати в себе білки, жири і вуглеводи, а також вітаміни, що містяться в м’ясі і овочах.

Також експерти згадали, що часто люди забувають про стимулюючий вплив кави на нервову систему і балують себе чашкою напою пізно ввечері, що згодом призводить до проблем зі сном. Вживати каву слід не пізніше, ніж за 3-4 години перед відходом до сну.

Загалом, в самій каві немає нічого поганого, але її неправильне вживання точно не позначиться на вашому здоров’ї та самопочутті позитивно! Пити каву корисніше за все в середині дня, обмежуючись трьома чашками. Таким чином можна навіть знизити ризик інсульту та серцево-судинних недуг. Нещодавно вчені підтвердили, що кава не садить, а навпаки, зміцнює серце.