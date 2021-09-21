Galaxy S21 FE-один з найбільш довгоочікуваних смартфонів 2021 року. І не тому, що це буде справжній топ за свої гроші, хоча це не можна виключати, а тому, що його прем’єра неодноразово переносилася. Однак наближається неминуче, оскільки Samsung вже розпочала виробництво цієї моделі, хоча поки що дуже малими темпами.





Нам уже набридло чекати прем’єри Galaxy S21 FE

Цікаво, що згадка про Galaxy S21 FE з’явилася наприкінці квітня 2021 року на офіційному веб-сайті Samsung, незважаючи на те, що прем’єра цього смартфона очікувалася лише через кілька місяців. Однак ми не очікували, що нам доведеться так довго на нього чекати …

За неофіційною інформацією, Samsung вирішила виділити наявні ресурси процесора Qualcomm Snapdragon 888 на виробництво складних смартфонів Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3 , через що прем’єра наступника Galaxy S20 FE була перенесена на більш пізню дату. Коли саме? Ми досі цього не знаємо, хоча вже впевнені. У Samsung навіть є графіка, що рекламує цю модель.

Виробництво Galaxy S21 FE йде дуже повільно

Згідно з інформацією, яку сьогодні надав Max Jambor, Samsung вже розпочала виробництво Galaxy S21 FE, хоча поки що лише … 10000 штук. Це напрочуд невелика кількість, враховуючи, що, за чутками, смартфон буде представлений найближчого місяця.

У той же час, Max Jambor вважає, що Samsung збільшить виробництво наступника Galaxy S20 FE цього тижня або трошки пізніше. Повільні темпи виробництва Galaxy S21 FE можуть бути обумовлені величезним попитом на Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3 , що перевершив очікування виробника.

Неофіційно також повідомляється, що всупереч вихідним припущенням Samsung вирішила використовувати в Galaxy S21 FE два типи процесорів – на додаток до Qualcomm Snapdragon 888, також Exynos 2100. Завдяки цьому компанія зможе виробляти більше копії цього смартфона, не побоюючись, що в неї закінчиться чіп. На які рикни потраплять різні версії поки також не відомо.