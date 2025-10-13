Вийшов Samsung W26 – смартфон за 110 тисяч гривень

Південнокорейський гігант Samsung представив спеціальну люксову версію свого флагманського складаного смартфона — Samsung W26, що є преміальним варіантом Galaxy Z Fold 7. Традиційно для цієї серії, пристрій орієнтований на китайський ринок і відрізняється ексклюзивним дизайном, у якому кожна деталь випромінює статус і вишуканість.

Samsung W26 пропонується у двох кольорах — Danxi Red (червоний) та Xuan Yao Black (чорний). У кожній версії корпус прикрашений золотими елементами: петлями, рамками, кнопками й обрамленнями камер. Саме ці акценти створюють ефект справжнього “luxury edition”, що одразу відрізняє W26 від стандартного Fold 7.

За технічними характеристиками W26 повністю повторює Galaxy Z Fold 7. Усередині — Snapdragon 8 Elite for Galaxy, оперативна пам’ять LPDDR5, накопичувач UFS 4.0 та акумулятор 4400 мА·год із підтримкою швидкого заряджання 25 Вт і бездротового — 15 Вт.

Зовнішній дисплей — 6,5-дюймовий Dynamic AMOLED 2X із роздільністю Full HD+ і частотою оновлення 1–120 Гц. Розкритий смартфон має 8-дюймовий внутрішній екран з роздільністю 2184×1968 пікселів, також Dynamic AMOLED 2X.

Камери відповідають рівню топового флагмана:

200 Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією,

з оптичною стабілізацією, 12 Мп ультраширокий модуль ,

, 10 Мп телефото з 3-кратним оптичним зумом,

з 3-кратним оптичним зумом, а також подвійна фронтальна камера 10 Мп.

Працює пристрій на Android 16 з оболонкою One UI 8 і підтримкою Galaxy AI, що додає нових інтелектуальних функцій для фото, перекладів і персоналізації.

У Китаї Samsung W26 доступний у двох конфігураціях:

16/512 ГБ — 16 999 юанів (~99 тисяч гривень),

— 16 999 юанів (~99 тисяч гривень), 16 ГБ / 1 ТБ — 18 999 юанів (~110 тисяч гривень).

За межами Китаю смартфон не з’явиться — Samsung позиціонує лінійку W як ексклюзивну серію для внутрішнього ринку, створену для тих, хто цінує не лише технології, а й естетику преміум-класу.