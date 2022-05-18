Ощадбанк запустив важливу послугу: українці зможуть дозволити собі більше

Клієнти державного Ощадбанку знову зможуть купувати автомобілі у кредит. Банк відновив популярну послугу «Ощад Драйв», якої з нетерпінням чекали тисячі автолюбителів.





Кредит на транспортний засіб Ощадбанк надає на наступних умовах:

мінімальна відсоткова ставка – 0,01% річних;

мінімальний аванс – 30% від ціни машини;

максимальний термін повернення кредиту – 7 років.

Як зазначив заступник голови правління Ощаду Антон Тютюн, повернутися до автокредитування у банку вирішили через високий попит на цю послугу серед клієнтів. До того ж головні партнери Ощадбанку серед автодилерів саме налагодили нові ланцюжки поставок та зможуть забезпечити клієнтам Ощаду достойний вибір моделей.

Окрім послуги «Ощад Драйв», клієнтам банку також повернули можливість встановлювати власний кредитний ліміт. З першого травня усі клієнти, що отримують заробітну плату або пенсію в банку, можуть оформити так звану кредитну лінію на суму до 15 тис. та зі строком повернення до 5 років.

Варто зазначити, що нові можливості кредитування, які надав своїм клієнтам Ощадбанк, позитивно вплинуть на стан українського бізнесу. Адже купівельна спроможність громадян так чи інакше покращиться, завдяки чому вітчизняні компанії зможуть суттєво збільшити свій оборот.

Нагадаємо, що окрім хорошої новини про відновлення популярних послуг кредитування, Ощад приготував своїм клієнтам і один неприємний сюрприз. Йдеться про завершення кредитних канікул, до якого залишилося вже менше двох тижнів.

Пільги на користування кредитними коштами у вигляді скасування пені, штрафів та відсотків на суму боргу – все це залишиться в минулому. Вже з 1 червня українцям нагадають про їхні борги перед банком та вочевидь попросять відновити щомісячні виплати за кредитами. Наразі ж боржникам залишається лише чекати уточнень від банку щодо правил, які почнуть діяти після виходу з кредитних канікул.