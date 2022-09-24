Осіннє рівнодення 2022: як не розгнівати природу в «день сили»

Осіння рівнодення – це магічна дата, якій здавна надавали особливого значення. В цей день Сонце, перетинаючи екватор, здійснює перехід з північної півкулі Землі у її південну півкулю. Простіше кажучи, з цього моменту Сонце раніше заходить та пізніше сходить, у зв’язку з чим день стає значно коротшим.

У 2022 році осіннє рівнодення припало на 23 вересня. Ми зібрали народні прикмети та поради астрологів, які допоможуть вам провести цей магічний день правильно. Що можна робити а що заборонено у день осіннього рівнодення? Як отримати максимальну користь від потужної енергетики цієї дати? Про все це ви дізнаєтеся, дочитавши статтю до кінця.

Що варто робити у день осіннього рівнодення

Згідно з українськими традиціями, в цей день потрібно встати рано вранці та вмитися свіжою росою. Такий обряд за повір’ями допомагає зберегти молодість і красу. Проте зробити це необхідно обов’язково до того, як на горизонті з’явится сонце.

Астрологи ж радять до рівнодення вирішити всі відкриті питання та завершити незавершені справи. З цього дня потрібно зосередитися лише на сьогоденні, не будуючи планів на місяці і роки вперед.

Що категорично заборонено робити у день осіннього рівнодення

Цього дня бажано ні з ким не сваритися і всіма силами уникати конфліктів. Сум та скорботу також радять відганяти від себе подалі. Адже негативні емоції, пережиті в цей день, згодом можуть призвести до фатальних наслідків.

Астрологи попереджають, що в день осіннього рівнодення ні в якому разі не можна брати гроші в борг чи оформляти кредит. Віддати гроші позичальнику буде вкрай складно. Започаткування бізнесу, нові проекти на роботі та інші починання також варто відкласти на кілька днів. Натомість можна підбити підсумки виконаної роботи, подбати про свій фізичний та духовний стан.