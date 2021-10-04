Стало відомо, представники яких знаків зодіаку стануть щасливчиками в жовтні

З 4 по 10 жовтня чотирьом знакам неймовірно пощастить. Скорпіонів чекають великі гроші, Тельців чекає любов, а Риби виявляться наодинці з собою, але і це зробить їх щасливими.





Тарологи і прогнозисти розповіли, кому посміхнеться удача в першій половині жовтня.

Овен

Похваліть себе, адже у вас точно є привід. Незабаром ви досягнете мети, виконайте свій план до успіху і спритно впораєтеся з перешкодами і суперниками.

Телець

Вас чекає найнеймовірніше знайомство. У любові щастить далеко не всім, але вам належить пізнати справжнє кохання. З цією людиною ви будете щасливі, адже вона розуміє вас з півслова. Подивіться навколо, такий шанс не можна упускати.

Скорпіон

Вас чекають гроші від рідних або близьких людей. Це буде ой як несподівано, але тим не менш приємно. Ви ж добре знаєте на що витратите цю суму, щоб убити відразу двох зайців. Можливо це товари для дому або сам будинок?

Риб

Нарешті у вас видався вільний час. Присвятіть його тільки собі. Відкиньте сумніви, відпочиньте, займіться улюбленою справою, і у вас з’являться нові сили для важливих справ.