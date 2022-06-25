Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июня

Сегодня, 25 июня, убывающая Луна в Тельце. Звезды рекомендуют экономить деньги и не принимать важные решения.





♈ Овен

Сегодня звезды вас просят преодолеть разрыв между «мечтателем» и «деятелем». Постоянная демонстрация того, во что вы верите, определит ваш успех. Не бойтесь делать грязную работу

Космический совет: сократите расстояние между мечтой и реальностью.

♉ Телец

Вы там, где должны быть, и вы двигаетесь к своей цели в правильном темпе. Избавьтесь от необходимости сравнивать свое путешествие с целями других, поскольку вы полагаетесь на свой внутренний компас больше, чем остальные.

Космический совет: вы двигаетесь в правильном направлении.

♊ Близнецы

Если вы думаете, что ваша жизнь несовершенна, то вам нужно осознать свою неправоту. Такие мысли ведут вас только к пропасти негатива и ненависти к себе.

Космический совет: все ваши начинания ждет успех.

♋ Рак

Так должно было произойти. Примите тот факт, что есть некоторые ситуации, ответы на которые вы никогда не получите. Живите настоящим.

Космический совет: отпустите ситуацию.

♌ Лев

В настоящий момент вы переживаете предательство. Пожалуй, это самое сильное чувство, которое вы испытывали. У вас есть уникальный шанс учиться на своем опыте и расти на нем. Еще вам просто жизненно необходимо пересмотреть свои личные границы.

Космический совет: почувствуйте поддержку Вселенной.

♍ Дева

Сегодня вам предлагается разжечь церемониальный костер и сжечь на нем прошлые версии себя. А потом начать все сначала.

Космический совет: воплотите в жизнь самые смелые мечты.

♎ Весы

Вы человек с силой и слабостью, прекрасны и несовершенны одновременно. Сегодня вам предлагается принять себя такими, какие вы есть.

Космический совет: полюбите себя.

♏ Скорпион

Сегодня вы испытываете невероятную чувствительность. Войдите в это состояние потока. Воссоединитесь со своим внутренним художником. И если надо, боритесь с предубеждениями тех, кто считает вас не склонной к творчеству натурой.

Космический совет: плывите против течения.

♐ Стрелец

Такое ощущение, что все разваливается. Мир, каким вы его знаете, больше не существует. Вместо того, чтобы сопротивляться процессу, действуйте вместе с ним. Но после того, как все сгорит, начните строить на обломках былого.

Космический совет: наступил период творческого разрушения.

♑ Козерог

Вы исчерпали свою батарейку и совершенно подавлены. Вместо того, чтобы заставлять себя делать то, что сейчас кажется неестественным, уступите. Уступите голосу в вашей голове, который ищет уединения.

Космический совет: уделите время себе.

♒ Водолей

Сегодня звезды призывают вас проанализировать свои границы. Возможно, эксперимент окажется неудобным, но отступать нельзя. Вам не нужно угождать всем остальным, чтобы получить их одобрение.

Космический совет: говорите правду.

♊ Рыбы

Вы хотите, чтобы вас видели, слышали и понимали люди в вашей жизни. Но готовы ли вы отказаться от суждений, которые часто затуманивают ваше видение? Готовы ли вы встречаться с людьми такими, какие они есть, и любить их, несмотря на их недостатки? Если надо — проведите черту.

Космический совет: примите изменения в своих отношениях.