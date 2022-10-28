Треба бігти в обмінник: експерт пояснив, чи вигідно зараз купувати долар

Зараз ідеальний момент для купівлі готівкового долара. У цьому українців запевнив головний аналітик Міжнародної академії біржевої торгівлі Андрій Шевчишин. Він докладно пояснив, чому українцям варто вкладатися в долар і коли придбана валюта принесе прибуток.

Шевчишин зазначив, що для інвестування у долари ситуація зараз більш ніж сприятлива. Але розраховувати на швидкий заробіток від різниці курсів не варто. Принаймні протягом найближчого тижня долар продовжить падати. Тож якщо купити валюту і за кілька днів її продати, заробити точно не вдасться. Навпаки, покупець може втратити чималу суму через зниження курсу.

Здешевлення долара , який станом на четвер 27 жовтня вже впав нижче 40 грн/$, обумовлене закінченням терміну перших тримісячних валютних депозитів. Мова йде про придбання безготівкового долара з умовою розміщення його на короткотерміновому вкладі, яке Нацбанк дозволив на початку серпня. Люди почали забирати з банків придбані квартал тому долари і продавати їх, щоб заробити на різниці. Пропозиція доларової готівки на ринку збільшилася, а курс відповідно пішов вниз.

Якщо ж говорити про довгострокові інвестиції, то вони, на думку експерта, можуть принести чималий прибуток. Тенденція до зниження курсу не триватиме довго і рано чи пізно долар знову поповзе вгору. Цього просто не уникнути. Війна в самому розпалі і потребує від держави чималих витрат. Відповідно платіжний банс України зараз стабільно від’ємний і найближчим часом це точно не зміниться.

Шевчишин пояснив, що перекрити дефіцит бюджету наразі можна лише грошима, які Україна отримує від країн-партнерів. Але й цих коштів держава ще не отримала в повному обсязіі і не відомо, коли отримає. Через таку невизначеність з бюджетом, дати точний прогноз щодо курсу долара зараз не зможе жоден експерт. Проте в тому, що тенденція до його зростання незабаром повернеться, фінансовий аналітик переконаний.