Названо 4 способа заработать в новогодние праздники

Для кого-то новогодние праздники – это время отдыха и веселья. А кто-то может существенно улучшить свое материальное положение и неплохо заработать в эти дни. Назвем 4 самые популярные варианта, приносящих неплохой доход на праздники.





Фотосессии

В этой сфере места хватит и профессионалам, и аматорам. Студии и профессионалы уже в ноябре имеют заказы на весь предпраздничный и праздничный период. Но и тех, кто подумал о возможности сделать красивые фото всей семьи в последний момент, тоже хватает.

Для вполне приличного заработка нужен фотоаппарат и базовые навыки фотографии. Можно найти красивую локацию в городе или обустроить небольшую фотозону в парке, и желающих сделать новогоднюю фотографию будет достаточно.

Аниматоры

Это «клондайк» в новогодние праздники. Даже если придется купить или пошить костюм Деда Мороза, Санта Клауса или любого другого героя зимних сказок, можно использовать его годами. А окупится вложение за несколько визитов. Например, в столице приглашение Деда Мороза может обойтись родителям до 3 тыс. грн. Но такие ценники в основном характерны для профессиональных агентств с программой и подарками. Если снизить цену, то даже среди знакомых, знакомых знакомых, можно очень неплохо заработать.

Сдача в аренду жилья

Для некоторых жителей больших городов это уже привычный и очень успешный бизнес на праздники. Сдавать можно все, от свободной квартиры до собственной. Есть семьи, которые уезжают на дачу встречать новый год, а в свои квартиры пускают туристов или просто желающих встретить праздник отдельно от семьи и близких.

Этот вид заработка доходный, но опасный, ведь шумная компания может превратить жилье во что угодно. Поэтому тщательно выбирайте гостей, а еще лучше за сниженную цену пустите знакомых.

Няня

Не каждая семья, отправляясь в гости, хочет брать с собой малыша. Очень часто о том, с кем оставить ребенка думают в последнюю минуту или у людей меняются планы. Заработать в новогоднюю ночь или другой праздничный день можно до 200 гривен в час, и это далеко не предел.