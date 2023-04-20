ООН порахувало скільки людей залишилось в Україні на даний момент

За даними Фонду народонаселення ООН, у 2023 році населення України становить 36,7 мільйона осіб. Демографічна ситуація в країні виглядає наступним чином:
- 64,6% осіб у віці від 15 до 64 років
- 20,2% осіб у віці 65 років і старше
- 15,2% громадян віком до 14 років
Крім того, ООН зазначає, що жінки в Україні, як правило, живуть довше за чоловіків на десять років, з очікуваною тривалістю життя 78 і 68 років відповідно.
У звіті також підкреслюється, що сумарний коефіцієнт фертильності в Україні, який означає середню кількість дітей, народжених жінкою протягом її репродуктивного віку, є одним з найнижчих в новітній історії і становить 2,19.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter