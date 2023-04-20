ООН порахувало скільки людей залишилось в Україні на даний момент

За даними Фонду народонаселення ООН, у 2023 році населення України становить 36,7 мільйона осіб. Демографічна ситуація в країні виглядає наступним чином:

64,6% осіб у віці від 15 до 64 років

20,2% осіб у віці 65 років і старше

15,2% громадян віком до 14 років

Крім того, ООН зазначає, що жінки в Україні, як правило, живуть довше за чоловіків на десять років, з очікуваною тривалістю життя 78 і 68 років відповідно.

У звіті також підкреслюється, що сумарний коефіцієнт фертильності в Україні, який означає середню кількість дітей, народжених жінкою протягом її репродуктивного віку, є одним з найнижчих в новітній історії і становить 2,19.