В Україні планують впровадити новий штраф: стосується кожного пішохода

Українські суди все частіше карають пішоходів за перехід дороги поза встановленими пішохідними переходами та накладають штрафи. Цілком можливо, що незабаром людям, які подорожують пішки, доведеться прикріплювати до свого одягу світловідбиваючі елементи, відомі як «флікери».

Для врегулювання цього питання зареєстровано законопроект №9203 «Про внесення зміни до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення…».

У пояснювальній записці до законопроекту однією з основних причин смертельних аварій названо недостатню видимість пішоходів у темну пору доби. Відтак пропонується обов’язкове використання світловідбиваючих елементів на одязі.

Відповідно до запропонованого закону, пішоходи, які рухаються дорогами або тротуарами в умовах недостатньої видимості без використання світловідбиваючих елементів (таких як стрічки, наклейки, жилети тощо) або в одязі зі світловідбиваючими елементами, загрожують штрафом у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. до 255 грн.

Однак сам по собі штраф не є головною проблемою. У разі аварії з «недостатньою видимістю» відсутність світлоповертаючих елементів може бути використано як доказ звільнення водія від будь-якої провини у зіткненні з пішоходом.