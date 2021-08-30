Злиденна старість: хто з українців не заслужив на пенсію

Сорокарічні українці можуть залишитися без пенсії. Саме так вважає Міністр фінансів України Сергій Марченко. Чому ж громадянам середнього віку варто боятися виходу на заслужений відпочинок, та як убезпечити себе від бідної старості?





За словами голови Мінфіну, вже за кілька десятків років держава буде не в змозі забезпечити усіх своїх пенсіонерів. Тенденція до старіння нації поступово призведе до того, що на одного працюючого українця припадатиме по 3-4 пенсіонери. Тож за солідарною пенсійною системою держава не зможе забезпечити щомісячними виплатами кожного з них.

Та вихід існує. Міністр, що є давнім прихильником ідеї забезпечення пенсіонерів коштом накопичувальних фондів, пропонує сорокарічним громадянам вже зараз замислитися про заощадження на старість. Марченко стверджує, що накопичувальна система – єдиний спосіб убезпечити себе від злиденної старості. Тож якщо почати інвестувати у своє майбутнє вже зараз, за 20-25 років ще вдасться накопичити чималу суму для виходу на заслужений відпочинок.

Очільник Мінфіну розповів, що впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні вже не за горами. Держава поступово крокує у цьому напрямку. Тож молоді залишається або очікувати затвердження урядом Накопичувальних пенсійних фондів, або ж підшукувати для себе такий фонд вже зараз.

Насправді в Україні велика частка населення вже підтримує ідею інвестування у забезпечену старість. Однак люди не знають напевне, як правильно вкласти свої кошти, щоб за кількадесят років отримати із них очікувані дивіденди.

Щоб скерувати українців у напрямку доцільного інвестування, уряд саме розробляє систему внесків. Наразі відомо, що вклад у майбутню пенсію буде здійснюватися у вигляді 1% від Єдиного соціального внеску громадянина, та 1% із бюджетних коштів. Програму планують найближчим часом затвердити на державному рівні та закласти витрати на неї у бюджет.