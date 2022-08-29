У «Нафтогазі» повідомили, що опалювальний сезон може не початися вчасно: чого чекати українцям

Опалювальний сезон 2022-2023 років в Україні пройде нелегко. Він почнеться пізніше, та й завершиться дещо раніше, ніж зазвичай. Крім того середньодобова температура в оселях українців взимку не перевищуватиме 17-18°C.





Про це повідомив голова правління компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко. Він стверджує, що майбутня зима стане для українців найсуворішою за останні кілька десятків років. Більшість споживачів звикли до гарячих батарей та температури 22-24°C у своїх домівках. Але про такі умови їм доведеться забути.

Мерзнути людям звісно ж не дадуть, однак і вікна взимку відкривати більше не доведеться. При цьому Вітренко все ж радить українцям запастися теплим одягом та ковдрами на випадок, якщо температура надворі опуститься нижче за -10°C.

Очільник «Нафтогазу» пояснив, що стабільно пройти опалювальний сезон Україна зможе лише за умови отримання фінансової підтримки від іноземних партнерів. Якщо вони виділять нашому урядові кошти на закупівлю ще 4 млрд куб. м. газу – проблем з опаленням не буде. Наразі для цього необхідно близько $10 млрд.

В іншому випадку газу не вистачить, а це загрожує виходом з ладу всієї енергетичної системи країни. Окрім того, за словами Вітренка, на ситуацію можуть вплинути ракеті удари росіян. Адже вони навмисно цілять у об’єкти критичної інфраструктури, зокрема в котельні, теплопроводи та ін., намагаючись позбавити українців найнеобхіднішого.

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів України вже встигли вжити деяких заходів, щоб убезпечити енергосистему країни від ворога. Урядовці виділили 1,41 млрд грн для створення стратегічних запасів, які допоможуть в критичний момент впоратися з проблемами тепло- та водопостачання. Зокрема ці кошти призначені для покупки обладнання, яке можна швидко розгорнути та запустити в роботу в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.