Українцям розповіли спосіб платити за комуналку на тисячі гривень менше

Хороша новина для усіх, хто вже втомився отримувати величезні платіжки за газ. Виявляється зекономити на цій статті витрат не так вже й складно. Достатньо лише замінити котел, і витрата газу за сезон скоротиться ледь не на 500 куб.м. Що у свою чергу зекономить до 4,5 тис. гривень.





На думку Ігоря Черкашина, що координує Експертну платформу з енергоефективності, тип котла відіграє найважливішу роль у витраті газу. Він підрахував, скільки можна зекономити за сезон, виконавши заміну газового котла з АОГВ на конденсаційний.

Нехай за один сезон ви витрачаєте 2000 куб. м газу. Ключовою тут буде різниця у коефіцієнті корисної дії конденсаційного котла та АОГВ, яка рівна майже 25%. Таким чином економимо практично 500 куб. м. Помноживши такий об’єм «блакитного палива» на вартість газу та додавши рахунок за розподіл, отримуємо орієнтовно 4,5 тисячі економії.

Наразі більшість громадян користуються саме АОГВ котлами, встановленими ще 30-40 років тому. А вони насправді поглинають чимало газу та лише збільшують суми у платіжках. Отож, обираючи новий газовий котел, за основний критерій потрібно взяти ККД. Від цього показника залежить, яку кількість тепла генерує котел з одного кубометру газу.

Відомо, що атмосферний котел, яких в українських домогосподарствах переважна більшість, володіє коефіцієнтом корисної дії близько 86-88%. Це доволі низький показник.

Натомість турбований котел збереже трохи більше тепла та ваших коштів. Його ККД знаходиться у межах від 90 до 93%.

Та найкращим варіантом для тих, хто бажає зекономити до чверті блакитного палива, є конденсаційний агрегат. Його показник корисної дії у режимі низьких температур 50/30 градусів доходить до 110%. Такий високий коефіцієнт досягається шляхом утворення пару, завдяки якому зберігається тепло. У звичайному ж режимі, 80/60 градусів, коефіцієнт дорівнює 96%.