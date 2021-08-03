Більше $2000 в місяць: яким працівникам і в Україні живеться дуже добре

Найгрошовитішою в Україні, як і у всьому світі, є галузь IT. Спеціалісти цього напрямку можуть сміливо розраховувати на зарплатню понад 60 тисяч гривень. Найбільше цінують працівників, які володіють Angular – програмним каркасом JavaScript, що характеризується відкритим кодом.





Перспективність професії програміста вже давно не ставлять під сумнів. Майбутнє за цифровими технологіями. А без програмних продуктів жодна із новостворених чудо-машин функціонувати не буде. Тож IT-шник, який добре розбирається в обраному напрямку та постійно підвищує свою кваліфікацію, точно не залишиться без роботи.

Приваблює у цій сфері ще й повна відсутність прив’язки до робочого місця. Сидіти у офісі та дотримуватися корпоративного графіка зовсім не обов’язково. Усе, що потрібно для роботи – це ноутбук. Тож працювати можна з будь-якої точки Земної кулі, навіть лежачи на пляжі.

Заробітки програмних спеціалістів виглядають просто шаленими, особливо у порівнянні з доходом більшості українців. Адже за даними кадрового порталу work.ua, усереднена сума зарплатні в нашій країні зараз складає орієнтовно 14 тисяч гривень.

Тим часом найвищі заробітки в Україні наразі мають:

IOS-розробник – 47000 грн;

розробник додатків для смартфонів – 50000 грн;

програміст Net – 52000 грн;

django-програміст – 52500 грн;

тім лід, Java-програміст та програміст C ++ – 60000 грн;

програміст Ruby on Rails – 63000 грн;

розробник Angular – 63500 грн.

Перед хорошим спеціалістом сфери IT відкривається безліч можливостей. Він може працювати на будь яку компанію з Європи чи США, й отримувати навіть більшу зарплатню. За останні десять років середня зарплатня програмістів в Україні зросла у кілька разів. Та не зважаючи на це, втримати перспективного працівника на батьківщині все ще буває непросто. Отож українські роботодавці пропонують вітчизняним програмістам чимраз більші оклади, щосили намагаючись конкурувати із відомими міжнародними компаніями.