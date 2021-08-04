Более $2000 в месяц: каким работникам и в Украине живется очень хорошо

Самой денежной в Украине, как и во всем мире, является отрасль IT. Специалисты этого направления могут смело рассчитывать на зарплату более 60 тысяч гривен. Больше всего ценят работников, владеющие Angular – программным каркасом JavaScript, который отличается открытым кодом.





Перспективность профессии программиста уже давно не ставят под сомнение. Будущее за цифровыми технологиями. А без программных продуктов ни одна из новых чудо-машин функционировать не будет. Поэтому IT-шник, который хорошо разбирается в выбранном направлении и постоянно повышает свою квалификацию, точно не останется без работы.

Привлекает в этой сфере еще и полное отсутствие привязки к рабочему месту. Сидеть в офисе и соблюдать корпоративный график совсем не обязательно. Все, что нужно для работы – это ноутбук, поэтому работать можно из любой точки Земного шара, даже лежа на пляже.

Заработки программных специалистов выглядят просто сумасшедшими, особенно по сравнению с доходом большинства украинцев. Ведь по данным кадрового портала work.ua, усредненная сумма зарплаты в нашей стране сейчас составляет ориентировочно 14 тысяч гривен.

Между тем самые высокие заработки в Украине имеют:

IOS разработчик – 47000 грн;

разработчик приложений для смартфонов – 50000 грн;

программист Net – 52000 грн;

django-программист – 52500 грн;

тим лид, Java-программист и программист C ++ – 60000 грн;

программист Ruby on Rails – 63000 грн;

разработчик Angular – 63500 грн.

Перед хорошим специалистом сферы IT открывается множество возможностей. Он может работать на любую компанию из Европы или США дистанционно, и получать даже еще большую зарплату. За последние десять лет средняя зарплата программистов в Украине выросла в несколько раз. Но несмотря на это, удержать перспективного работника на родине бывает непросто. Поэтому украинские работодатели предлагают отечественным программистам все большие оклады, изо всех сил пытаясь конкурировать с известными международными компаниями.