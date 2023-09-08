В мережу потрапив список спеціальностей з якими можуть мобілізувати жінок

Починаючи з 1 жовтня, жінки-медики віком від 18 до 60 років будуть зобов’язані стати на військовий облік. Таке розпорядження оголосили керівництво Сухопутних військ Збройних Сил України та Міністерство оборони.

Відповідно до закону “Про військовий обов’язок і військову службу”, жінки, які відповідають критеріям придатності за станом здоров’я та віком і здобули вищу освіту в медичній або фармацевтичній галузі, повинні відповідати вимогам військового обліку.

Хто зобов’язаний стати на військовий облік?

Починаючи з 1 жовтня, жінки-медичні працівники віком від 18 до 60 років будуть зобов’язані стати на військовий облік:

Лікарі

медсестри

стоматологи

акушерки

Фармацевти

Згідно з оновленими правилами військового обліку, жінки, які мають інші навички, що мають відношення до військової служби, також можуть добровільно стати на військовий облік.

Професії, за якими жінки можуть стати на військовий облік:

Хімія, хімічна інженерія та біологія

Телекомунікації та радіотехніка

Програмне забезпечення та комп’ютерна інженерія, кібербезпека та суміжні галузі

Метрологія та інформаційні технології

Науки про Землю та астрономія

Технології виробництва продуктів харчування та переробки тваринницької продукції

Військове постачання та обладнання

Терапія та медична реабілітація

Стоматологія та медичні науки, медсестринство та фармація

Біомедичні та біоінженерні галузі

Ветеринарна медицина та гігієна

Галузі, пов’язані з бізнесом, такі як бухгалтерський облік, маркетинг та менеджмент

Видавнича справа та поліграфія

Психологія та соціальна робота

Важливо пояснити, що цей процес реєстрації не є рівнозначним офіційній мобілізації жінок-медиків на військову службу.