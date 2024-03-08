Перейти з iOS на Android стане простіше

Крім зняття заборони на альтернативні магазини застосунків, закон ЄС про цифрові ринки наказав Apple зробити перехід на інші ОС зручнішим. Про це стало відомо зі “Звіту про відповідність вимогам DMA”, опублікованого на сайті Apple.

У документі прямо не згадується ОС Android, але від нових вимог найбільше переваг отримає саме Google – користувачі iPhone зможуть перейти на Android максимально безболісно. Зараз перехід на іншу ОС не можна назвати “безшовним”: можна перенести контакти, події календаря, фото і відео за допомогою програми Google Switch To Android, але софт і більшу частину налаштувань доводиться відновлювати вручну.

Тепер Apple зобов’язується полегшити цей процес до осені 2025 року. Відомо, що компанія допоможе неназваним постачальникам мобільних операційних систем створювати “більш досконалі рішення для передачі даних iPhone на телефони інших виробників”. Ймовірно, йдеться про новий додаток для копіювання майже всіх даних з iPhone на Android-пристрій.

У документі прямо не вказується, чи будуть якісь із цих функцій доступні в усьому світі, чи вони виявляться ексклюзивними для користувачів у ЄС. З огляду на нещодавні зміни в iOS, більш імовірний другий варіант. Сама Apple роз’яснень з цього приводу в документ не включила.