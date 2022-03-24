Веб версія Google Play перестала працювати на Росії

Користувачі смартфонів під керуванням Android скаржаться на те, що сайт фірмового магазину програм Google Play перестав працювати. Про це говорять дані платформи Globalcheck. Там зазначено, що доступність сервісу на Росії нульова. Втім, деякі користувачі відзначають, що сайт магазину ще працює.





При цьому, що цікаво, Роскомнагляд не вніс сайт Google Play до Реєстру заборонених ресурсів на території Росії. Офіційних заяв про блокування також не було. Очевидно, що це пов’язано із блокуванням ресурсу Google Новини.

Чи варто турбуватися користувачам смартфонів та планшетів на Android в Росії? Нажаль поки ні. Програми та ігри через фірмове ПЗ для гаджетів зараз завантажуються без проблем. Оновлення також відбуваються без затримок.

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