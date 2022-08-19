Фішки MIUI 14: нова панель управління, калькулятор та інші покращення

Чим ближче реліз MIUI 14, тим більше подробиць про прошивку стає відомо. Бета-тестери рапортують, що в збірці, що готується до виходу, з’явився цілий ряд поліпшень косметичного характеру.





Наприклад, в MIUI 14 Early Beta 22.8.17 помітно переробили панель управління. Вона стане спільною для шорт-катів та повідомлень, і візуально нагадуватиме ту, що використовується у чистій версії Android 13.

Крім того, китайці запозичили у 13-ї версії Android оформлення музичного плеєра. Перекочувало практично все: демонстрація «обкладинки» треку, прогрес-смужка, що рухається разом із піснею, і написи, що змінюються.

Приділили увагу розробники стандартному додатку компасу. Тепер він виглядає не так мінімалістично, як раніше, але інформації стало явно більше.

Також китайці переглянули оформлення калькулятора, додавши обведення, щоб клавіші не зливалися та були більш помітними.

Зрозуміло, це не всі покращення, на які багата MIUI 14 – до фінального релізу прошивка зміниться ще сильніше. Розгортання апдейту на пристроях відбудеться наприкінці 2022 року разом із виходом у продаж Xiaomi 13.