От штрафа в размере 510 грн до 7 лет тюрьмы: рубить деревья и кустарники в Украине можно далеко не везде

На собственном земельном участке деревья можно срубать без специального разрешения. В то же время вырубка в лесах, защитных насаждениях, вдоль дорог, возле водоемов, а также на государственных или коммунальных землях без согласования запрещена.

За незаконную вырубку предусмотрены штрафы от 510 грн, а в случае причинения существенного ущерба — до 17 000 грн или уголовная ответственность. За тяжкие последствия наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Как проводится разграничение между административной и уголовной ответственностью

Граница проходит не по количеству срубленных деревьев, а по размеру причиненного ущерба. Незначительные нарушения — незаконная вырубка или повреждение деревьев и кустарников без существенных последствий — подпадают под статью 65 Кодекса об административных правонарушениях: штраф для граждан от 510 до 1020 грн, для должностных лиц — от 2550 до 5100 грн.

Если же вырубка произошла в лесах, защитных или иных лесных насаждениях и нанесла существенный ущерб, дело переходит в уголовную плоскость по статье 246 Уголовного кодекса: штраф от 17 000 до 25 500 грн, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение или совершение группой лиц — ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. А если последствия признаны тяжкими — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Почему норма применяется непоследовательно

Ключевой нюанс, который часто упускается из виду, — статья 246 УК Украины прямо касается только лесного фонда: лесов, защитных и других лесных насаждений. Вырубка деревьев в городах, парках, скверах, на дачных участках или сельскохозяйственных угодьях формально не подпадает под эту статью — там действует другая, значительно более мягкая административная ответственность (ст. 153 КоАП), хотя возмещение причиненного ущерба обязательно в любом случае.

Еще в октябре 2024 года Верховная Рада приняла закон № 9665, который должен был устранить этот пробел: распространить уголовную ответственность на вырубку любыхкаких деревьев и кустарников независимо от статуса земли, а также существенно повысить штрафы — до 34 000–170 000 грн, а за тяжкие последствия в условиях военного положения — вплоть до 10 лет лишения свободы. Однако президент Владимир Зеленский так и не подписал этот закон после волны общественной критики (документ прозвали «законом о дровах» из-за опасений, что он ударит по сельским домохозяйствам, заготовляющим дрова на зиму). В итоге норма так и не вступила в силу, и до сих пор действует старая, менее строгая редакция статьи 246.

Есть и второй системный недостаток: действующие уголовные штрафы фактически утратили часть сдерживающего эффекта из-за инфляции. Если в 2019 году минимальный штраф в размере 17 000 грн равнялся нескольким месячным зарплатам, то по состоянию на 2025 год при средней зарплате в Украине на уровне более 26 000 грн эта сумма эквивалентна лишь одной месячной выплате — то есть наказывать стало относительно «дешевле», чем шесть лет назад.