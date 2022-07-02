В додатку Дія можна буде отримати гроші на нове житло: умови грошової допомоги

Через бойові дії багато українців втратило майно, і зокрема квартири чи будинки. Тож мешканці Київської області першими матимуть змогу подати заявку на відшкодування втрат через застосунок Дія. Програма вже отримала назву – Нова оселя.





Заявки на отримання відшкодування розглядатимуться та виконуватимуться в порядку черги протягом двох років. В поточному році мають бути оброблені 1000 заявок і стільки ж у наступному. Окрім черги, на пріоритет обробки заяви впливатимуть і інші фактори: швидше отримають гроші родини, що втратили родичів через війну, пенсіонери, інваліди, малозабезпечені сім’ї, непрацездатні українці тощо.

Витратити отримані кошти можна буде на придбання житла в наступних населених пунктах: Біла Церква, Березань, Богуслав, Білогородка, Буча, Гостомель, Бровари, Ірпінь, Глеваха, Миронівка, Чабани, Погреби, Обухів та Тарасівка. Подавати заявку потрібно в органи місцевого самоврядування на території перебування зруйнованого житла. Зокрема до заяви треба додавати свідоцтво того, що особа є українцем, та підтвердження, що компенсація за житло раніше не видавалась. До заяви також треба додати копію свідоцтва про задокументоване руйнування, документів, що посвідчують право власності та особу українця, звіт про необхідність зносу пошкодженого житла та довідку з реєстру, що підтвердить необхідність демонтажу оселі.

Для нарахування коштів потрібно буде звернутись до банку та відкрити рахунок, щоб кошти на придбання будинку були зараховані саме на нього. Нову оселю можна буде придбати протягом пів року після нарахування грошей.