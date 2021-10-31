У кого триває біла смуга, а кому не варто спішити: гороскоп на неділю, 31 жовтня

Цього останнього дня жовтня на нас чекає не лише специфічне та містичне свято Хелловін, а й мудрий, спокійний і неквапливий 25-й день Місяця. Місяць продовжує зменшуватися і тому астрологи рекомендують всім витрачати свою життєву енергію продумано і економно. Символ цього вихідного дня – Черепаха, і він призначений для неквапливого відпочинку та глибокодумних роздумів.





Гороскоп на 31 жовтня для Овнів

Цієї неділі для Вас головними запоруками успіху будуть неквапливість і мудрість, а також гарний настрій.

Гороскоп на 31 жовтня для Тельців

Вам найкраще присвятити цей час своїй зачісці, зовнішності чи зміцненню свого здоров’я.

Гороскоп на 31 жовтня для Близнюків

Вам сьогодні потрібно бути просто «собою» – виявляти усмішливість, життєлюбність та оптимізм.

Гороскоп на 31 жовтня для Раків

У Вас є час та можливість виправити помилки попередніх днів – зробіть це.

Гороскоп на 31 жовтня для Левів

Ви любите регулярно привносити у своє життя щось нове та свіже. Сьогодні можна багато що змінити, просто правильно розставивши крапки над «і».

Гороскоп на 31 жовтня для Дів

Ви цінуєте, коли у Вашому житті все відбувається «правильно», цієї Місячної доби все так і буде.

Гороскоп на 31 жовтня для Терезів

Якщо Вас покличуть у гості до старих добрих знайомих, потрібно приймати це привабливе запрошення.

Гороскоп на 31 жовтня для Скорпіонів

Ця неділя буде цілком вдалою для Вас, якщо спокій та толерантність будуть у Вас на першому місці.

Гороскоп на 31 жовтня для Стрільців

Біла смуга продовжується! Вам у цей день варто ненав’язливо, але впевнено «нести себе».

Гороскоп на 31 жовтня для Козерогів

Вам у цей день варто прислухатися до давніх ритмів своїх “внутрішніх барабанів” і налаштуватися на щастя.

Гороскоп на 31 жовтня для Водоліїв

Або не поспішайте сьогодні, або віддайте перевагу дрібним справам, які не вимагатимуть від Вас великих зусиль.

Гороскоп на 31 жовтня для риб

Цей день може стати для Вас джерелом щасливих подій, для цього Вам потрібно лише вірити у свій успіх.