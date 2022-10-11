Три знаки зодіаку в жовтні почнуть нове життя: вони розбагатіють та «по вуха» закохаються

У жовтні 2022 року життя деяких знаків зодіакального кола кардинально зміниться. Всі негаразди залишаться позаду, натомість з’явиться чимало перспектив як на роботі, так і в особистому житті. Кар’єра стрімко піде в гору, фінансове становище покращиться, а в серці розгориться полум’я кохання.

Астрологи стверджують, що справжніми щасливчиками жовтня стануть Тільці, Діви та Скорпіони. На представників цих знаків чекає внутрішня трансформація, яка змінить їх уявлення про успіх та допоможе стати по справжньому щасливими.

Тілець

Для Тільців вирішальним стане кінець місяця, а саме період з 22 жовтня. В цей час їх можуть підвищити і навіть запропонувати керівну посаду. Кар’єрний стрибок кардинально змінить життя представників знаку. Вони почнуть заробляти в рази більше, ніж раніше, і відчуватимуть себе потрібними компанії. А це своєю чергою значно підвищить професійну самооцінку Тільців. Графік роботи у них, звісно ж, стане напруженішим, та й обов’язків побільшає. Але результат буде того вартий. Бо ж саме завдяки підвищенню на роботі та збільшенню заробітків уродженці знаку врешті зможуть дозволити собі омріяну покупку – квартиру чи машину.

Діва

З 10 жовтня у представників знаку почнеться смуга фінансового везіння. До кінця місяця всі їх починання будуть винятково успішними. А якщо Діви в цей період вирішать заснувати власну справу, шалені прибутки їм гарантовані. Також народжені під цим сузір’ям можуть отримати премію за успішно виконану роботу, наприклад підписання важливого для компанії контракту. Не виключені й грошові подарунки від родичів, завдяки яким Діви зможуть значно покращити своє фінансове становище. Що ж стосується інших сфер життя, астрологи пророкують представникам знаку доленосну зустріч та велике кохання.

Скорпіон

Народжені під цим сузір’ям 24 жовтня відчують потужний приплив позитивної енергії. З цього дня і до кінця місяця вони будуть жити наче у раю. Перш за все Скорпіонам щаститиме на роботі. Вони отримають визнання у своїй галузі, через що навіть можуть стати об’єктом заздрощів колег. І не дивно, адже доходи представників знаку почнуть стрімко зростати, а на горизонті з’являться нові перспективи. Загалом жовтень стане для Скорпіонів винятковим місяцем, який покладе початок новому, більш забезпеченому на щасливому життю.