Від Українців вирішили приховати інформацію про військові частини

Депутати Марія Мезенцева, Віталій Безгін, Євгенія Кравчук та Андрій Клочко зареєстрували новий законопроєкт 7708. Інформація офіційно з’явилася на сайті Верховної Ради України. Нардепи від партії «Слуга народу» запропонували ввести деякі зміни у закон «Про доступ до судових рішень», щоб у реєстрі судових рішень приховати інформацію про військові частини.





Про що законопроект 7708

Законопроєкт актуальний, та має бути розглянутий найближчим часом в уряді. Мета проєкту полягає у закритті інформації, що раніше була у загальному доступі. Запропоновано закрити доступ до:

адрес місць розташування військових частин;

найменування військових частин;

місця несіння служби військових ЗСУ та інших військових утворень;

Також у разі прийняття законопроєкту з Єдиного державного реєстру судових рішень видалять із загального доступу інформацію про правоохоронні органи спецпризначення, СБУ, Службу розвідки та інших структур. Натомість текстову інформацію закодують цифровими позначками.

Є й недоліки у даного проєкту. Наприклад у ньому не передбачено, що буде з тією інформацією, що вже вказана на сайті. Можливо, ці дані також будуть закриті, але в теорії це запізно. За час війни всі хто хотів, вже ознайомились з даними.

Сьогодні Закон «Про доступ до судових рішень» працює наступним чином. У реєстрі заборонено оприлюднювати інформацію, що дає змогу ідентифікувати фізичну особу. Не можна вказувати ПІБ, посаду, але допускаються позначення типу «Особа_1» тощо.

А поки що відомості щодо місць розташування військових оприлюднено і кожен охочий може їх дізнатись. Таким чином країна наражає на небезпеку військових та всю воєнну інфраструктуру. Ворог також має доступ до бази даних. Через це агресору легко виявляти цілі, та наносити удари.