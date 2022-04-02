В деяких регіонах України почали відміняти плату за комунальні послуги

Мер Харкова Ігор Терехов днями повідомив про припинення нарахування плати за комунальні послуги усім жителям міста. Споживачам які вже встигли оплатити рахунки, внесені кошти зарахують як переплату.





Згідно із заявою міського голови платити за воду, електроенергію, вивіз сміття та інші послуги ЖКГ що були надані харків’янам з 24 лютого, не потрібно. Виняток становитиме лише газ,оскільки його місцевим споживачам постачає не комунальне підприємство, а приватна організація.

Якщо ж громадянин вже встиг оплатити компослуги за минулий місяць, після закінчення війни відбудеться перерозрахунок і внесені ним кошти оформлять як переплату. Таким чином платити за перший післявоєнний місяць споживачу взагалі не доведеться.

Терехов також підкреслив, що відсутність оплати за комунальні послуги жодним чином не вплине на доходи працівників галузі ЖКГ. Зарплати їм нараховуватимуть вчасно та у повному обсязі.

Варто зазначити, що витрати на неоплачені харків’янами комунальні послуги візьме на себе бюджет міста. Натомість решта українців зобов’язані і як і раніше платити за комуналку. Якщо ж вони тимчасово не мають можливості розраховуватися за послуги ЖКГ, можуть оплатити рахунки пізніше. Жодного покарання у вигляді штрафів чи пені у період воєнного стану застосовувати не будуть.

Разом з тим міські ради попередили мешканців, що списувати борги після війни не збираються. Тож рано чи пізно заплатити за комуналку все одно доведеться. Також українців попрохали за можливості вчасно платити за воду, газ, світло тощо. Адже комунальна галузь зараз працює у вкрай складних умовах і потребує стабільного фінансування.

Нагадаємо, що в Україні навесні планували переглянути тарифи на низку комунальних послуг. Зокрема в уряді збиралися підвищити ціну на електроенергію. Та у зв’язку із введенням воєнного стану було прийнято рішення зафіксувати всі тарифи на актуальному рівні.

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