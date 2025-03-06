Тепло в Украину пришло ненадолго: когда может вернуться “глубокий минус”

Стремительное потепление застало украинцев врасплох, заставив их всего за несколько дней сменить пуховики на легкие плащи. Однако рекордно высокая температура для начала марта продержится на территории Украины недолго. Так что прятать теплые шапки и пальто пока что рано.

Какой будет погода в Украине на протяжении следующей недели?

В большинстве регионов страны начало стремительно теплеть 4-5 марта. И хоть ночная температура на данный момент сохраняется на уровне +1…+2 градуса, днем воздух прогревается аж до +14…+16. Это внезапное тепло пока довольно коварно из-за резких перепадов между ночной и дневной температурами. Но все равно украинцы обрадовались внезапному улучшению погоды, видимо устав от затяжной зимы.

К радости всех любителей тепла синоптикиня Наталка Диденко сообщила, что на протяжении следующей недели среднесуточная температура в Украине существенно не понизится. А на юге и в центральной части страны столбики термометров днем местами достигнут аж +18 градусов. Более того, почти во всех областях будет солнечно, а о дождях в ближайшее время вообще можно забыть, как и о сильных порывах ветра, которые наблюдались на всей территории страны еще в начале недели.

Правда, в ближайшие выходные дневная температура все-таки снизится до +10…+12 градусов. Но это даже сложно назвать похолоданием, просто на улице немного посвежет. А уже в понедельник снова станет жарко, как в мае.

Когда в Украину вернутся морозы?

Ненадолго теплая для первой половины марта погода не только радует, но и настораживает и не зря. Уже через неделю, а именно 14-15 марта, теплая погода останется в прошлом. Синоптики пока не решаются давать точный прогноз на вторую половину марта. Однако вполне возможно, что ночная температура вновь “упадет в глубокий минус”. Так что украинцам посоветовали не спешить с сезонной заменой гардероба и иметь под рукой теплые куртки и шапки.