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Українці почнуть отримувати нові платіжки за комунальні послуги

Вони включатимуть розгорнуту інформацію про енергоефективність споживання.

24.10.2021
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Незабаром українці отримуватимуть платіжки за комуналку у зовсім іншому форматі, ніж раніше. Поза спожитою за місяць електроенергією чи газом, квитанція міститиме дані про рівень енергоефективності. Такі нововведення передбачає закон №4507, нещодавно прийнятий українськими парламентарями.


У Міненергетики вважають, що така видозміна платіжок допоможе впровадити інструменти державної підтримки у галузі енергетичної ефективності.

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«Нова платіжка міститиме інформацію щодо споживання, порівняння актуальних його показників із минулорічними, дані про доступні програми енергоефективності, а також якість послуг із забезпечення громадян електроенергією та газом», – пояснила заступник міністра енергетики Юлія Підкоморна.

Підвищення рівня енергоефективності піде українцям на користь, адже допоможе зекономити на оплаті комуналки шляхом зменшення споживання основних енергоресурсів. А в глобальному масштабі більш економне користування природним газом та електроенергією може навіть запобігти кліматичним змінам на планеті.

Насправді головною метою нового закону є підвищення енергетичної ефективності у промисловості та бюджетній галузі. Згідно з його приписами великі українські підприємства будуть зобов’язані впровадити власну систему енергетичного менеджменту. В іншому ж випадку їм доведеться кожні 4 роки здійснювати енергоаудит.

Державна влада та місцеві органи управління також приймуть активну участь у діяльності зі зниження рівня споживання енергоресурсів. Зокрема вони повинні будуть купувати виключно енергоефективну техніку й приміщення для своєї роботи, та слідкувати за споживанням енергії своїми підлеглими.

Закон також передбачає відповідальність за дії, що порушують вказані у ньому правила забезпечення енергоефективності.

Законодавчі зміни такого роду покликані допомогти Україні в найкоротші терміни отримати повну енергетичну незалежність від сусідів. Особливо важливо позбутися «газового гніту» Росії. Щоб досягнути цієї мети необхідно не лише розвивати видобуток вітчизняних ресурсів та виробництво екологічного пального, а ще й економно використовувати усі наявні джерела енергії.

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24.10.2021
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