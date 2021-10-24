Через вакцинацію в Україні зросли зарплати: кому доплачують за щеплення

Обов’язкова вакцинація загострює ситуацію на українському ринку праці. Вже зараз відсутність заповітного сертифіката є перепоною для 41% працюючих громадян. Спеціалістів, які за специфікою своєї роботи постійно контактують з клієнтами, відсторонюють від обов’язків, або навіть звільняють. Адже жоден підприємець не бажає закривати свій заклад через кількох нещеплених працівників.





При цьому третина українців навіть не планує приймати вакцину. Загалом 35% населення країни є активними противниками Covid-щеплень. Така позиція громадян може у перспективі значно підвищити рівень безробіття, та створити відчутний дефіцит спеціалістів.

Українців, які щепилися, й відповідно є найбільш бажаними кандидатами для працедавців, всього 20%. Ще 18% планують невдовзі зробити щеплення. Є й ті, хто ще не прийняв рішення щодо вакцинації – близько 19%. З огляду на такі статистичні дані, незабаром нас очікує сплеск відсторонень від роботи, чи навіть звільнень.

Загалом після впровадження обов’язкового щеплення від Covid-19 зміни в роботі відчула ледь не половина працюючого населення. Найвищий цей показник у регіонах, що потрапили до «червоної зони»: Херсонщина – 57% громадян, Одещина – 46%, Дніпровщина – 48%, та Запорізька область – 58%.

Тим часом вакциновані працівники стали справжнім дефіцитом. Спеціалістам, що працюють з людьми та обов’язково повинні бути щепленими, суттєво підняли зарплатню.

В порівнянні із початком поточного року зарплати зросли у:

продавців – на 16%, до 10,7 тис. грн;

водіїв – на 8%, до 20 тис. грн;

вантажників – на 25%, до 12,4 тис. грн;

різноробів – на 14%, до 12,5 тис. грн;

кухарів – на 11%, до 13,5 тис. грн.

Станом на сьогодні повний курс вакцинації пройшло лише 17% українців. Та вже найближчим часом в уряді планують розширити список спеціалістів, для яких щеплення є обов’язковим. Зокрема до переліку можуть увійти держслужбовці та соціальні працівники. У такому випадку багатьом українцям доведеться обирати – вакцинація або робота.