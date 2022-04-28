Українцям розповіли про те, що буде з боргами за комуналку після війни

Ще в перші дні повномасштабної війни в Україні відмінили нарахування споживачам штрафів та пені за несплату комуналки. Однак що буде з боргами за газ, воду, тепло та інші послуги після скасування військового стану українцям так і не пояснили. Які варіанти вирішення цієї проблеми на разі обговорюють у владних колах та чи можна громадянам сподіватися на прощення комунальних боргів?





Борги за комуналку зростають

Перший крок до вирішення проблеми післявоєнних боргів за ЖКП вже зробили у Харкові. Місцевий мер Ігор Терехов дозволив мешканцям міста не платити за комунальні послуг, які надаються державними підприємствами, а також списав всі борги, нараховані з 24 лютого.

Однак в решті регіонів України проблема зростання комунальної заборгованості залишається. Найгірше за КП платять у областях, де тривають бойові дії, та щойно звільнених від окупації містах. Там рівень оплати коливається в межах 30-65%, а заборгованості за найдорожчі КП вже сягнули кількасот мільйонів гривень з розрахунку на одного постачальника.

Та рано чи пізно з усіма цими боргами доведеться розбиратися. Війна закінчиться а українці залишаться сам-на-сам із величезними платіжками. Тож потрібно вже зараз задуматися про механізм вирішення комунальної проблеми.

Варіанти вирішення проблеми

Як зазначив, голова української Спілки споживачів компослуг Олег Попенко, деякі борги після війни самі по собі суттєво зменшаться. Адже зараз комуналку нараховують автоматично, не беручи до уваги те, що будинок споживача може бути вже зруйнований. Після війни, коли дані про зруйноване чи пошкоджене житло проаналізують та співставлять із рахунками за комуналку, деяким українцям борги просто анулюють.

Що ж стосується решти споживачів, то у владних колах наразі розглядають кілька варіантів вирішення проблеми. Одним з них є фінансова допомога місцевим органам влади у регіонах, що найбільше постраждали від війни. З отриманих коштів вони зможуть покрити хоча б частину витрат на забезпечення населення комунальними послугами під час війни.

Серед інших варіантів розглядається підвищення енергоефективності комунальних підприємств, щоб споживачі могли розрахуватися з боргами за рахунок різниці у затратах ресурсів, а також списання боргів комунальних підприємств перед державою.