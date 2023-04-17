Федоров прокоментував чутки про повістки в “Дії” оригінальним фото

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров спростував наміри використовувати додаток державних послуг “Дія” для мобілізації українців. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Щоб підкреслити свою позицію, Федоров опублікував фотографію, на якій розгублено приклав руку до чола.

Він заявив: “Всупереч чуткам в інтернеті, в рамках “Дії” не планується розробляти або впроваджувати службу повісток. Прошу зберігати спокій і гарного дня”.

Варто зазначити, що народний депутат від партії “Слуга народу” Федір Веніславський повідомив, що у Верховній Раді наразі обговорюється можливість узаконити надсилання повісток чоловікам призовного віку через месенджери.